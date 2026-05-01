Нічний обстріл України: росіяни випустили 210 БпЛА

Робота мобільно-вогневої групи. Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 1 травня українські захисники неба успішно відбили масштабну російську атаку, знищивши та подавивши 190 зі 210 запущених безпілотників різних типів. Ворог масовано застосував ударні дрони "Shahed", "Гербера" та "Італмас", цілячись по північних, південних і східних регіонах нашої держави.

Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ, передає Новини.LIVE.

Чим Росія атакувала Україну в ніч проти 1 травня

Масштабна повітряна атака з боку Російської Федерації розпочалася ще о 17:45 30 квітня і тривала протягом усієї ночі на 1 травня. За уточненими даними станом на 08:00 ранку, окупанти випустили по території України 210 ударних безпілотних літальних апаратів. Серед запущених цілей було близько 140 дронів типу "Shahed", включно з їхніми реактивними модифікаціями, а також апарати "Гербера", "Італмас" та інші невстановлені типи безпілотників.

Запуск дронів росіяни здійснили з російських міст Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ. Крім того, злети ворожої безпілотної авіації фіксувалися з тимчасово окупованих територій — з району Гвардійського в Автономній Республіці Крим та з Донецька.

Статистика збиття дронів за добу. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Військові заявили про збиття або придушення засобами РЕБ 190 російських дронів. Успішні перехоплення відбувалися на сході, півдні та півночі країни. Водночас уникнути наслідків не вдалося: 20 ворожих ударних безпілотників змогли прорвати оборону і влучили по 14 різних локаціях. Також служби зафіксували падіння уламків від збитих апаратів ще на десяти локаціях.

Як повідомляв раніше Новини.LIVE, у міністерстві оборони анонсували поповнення щодо дронів. Зокрема Сергій Бескрестнов з позивним "Флеш", який є радником міністра оборони України заявив, що вже відбулося успішне випробування нових типів FPV-дронів.

Також заступник командувача ПС ЗСУ Павло Жлізаров заявив, що Україна успішно працює у напрямку розробки антидронового купола. Він сказав, що дана модель не матиме аналогів у світі.