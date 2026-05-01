Видео
Главная Штаб Ночной обстрел Украины: россияне выпустили 210 БпЛА

Ночной обстрел Украины: россияне выпустили 210 БпЛА

Дата публикации 1 мая 2026 09:18
Ночной обстрел Украины: россияне выпустили 210 БпЛА
Работа мобильно-огневой группы. Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 1 мая украинские защитники неба успешно отбили масштабную российскую атаку, уничтожив и подавив 190 из 210 запущенных беспилотников различных типов. Враг массированно применил ударные дроны "Shahed", "Гербера" и "Италмас", целясь по северным, южным и восточным регионам нашего государства.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ, передает Новини.LIVE.

Чем Россия атаковала Украину в ночь на 1 мая

Масштабная воздушная атака со стороны Российской Федерации началась еще в 17:45 30 апреля и продолжалась в течение всей ночи на 1 мая. По уточненным данным по состоянию на 08:00 утра, оккупанты выпустили по территории Украины 210 ударных беспилотных летательных аппаратов. Среди запущенных целей было около 140 дронов типа "Shahed", включая их реактивные модификации, а также аппараты "Гербера", "Италмас" и другие неустановленные типы беспилотников.

Запуск дронов россияне осуществили из российских городов Курск, Шаталово, Орел, Миллерово и Приморско-Ахтарск. Кроме того, взлеты вражеской беспилотной авиации фиксировались с временно оккупированных территорий — из района Гвардейского в Автономной Республике Крым и из Донецка.

null
Статистика сбития дронов за сутки. Фото: Воздушные силы ВСУ

Военные заявили о сбитии или подавлении средствами РЭБ 190 российских дронов. Успешные перехваты происходили на востоке, юге и севере страны. В то же время избежать последствий не удалось: 20 вражеских ударных беспилотников смогли прорвать оборону и попали по 14 различным локациям. Также службы зафиксировали падение обломков от сбитых аппаратов еще на десяти локациях.

Как сообщал ранее Новини.LIVE, в министерстве обороны анонсировали пополнение относительно дронов. В частности Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш", который является советником министра обороны Украины заявил, что уже состоялось успешное испытание новых типов FPV-дронов.

Также заместитель командующего ВС ВСУ Павел Жлизаров заявил, что Украина успешно работает в направлении разработки антидронового купола. Он сказал, что данная модель не будет иметь аналогов в мире.

ПВО дроны война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
