Робота в Азов — які умови бригада пропонує інженерам з ремонту дронів

"Азов" запрошує на роботу інженерів з ремонту дронів — які вимоги та умови
14 вересня 2024 03:51
Військові Збройних сил України з дроном. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
Бригада "Азов" шукає на роботу інженерів з ремонту дронів. Необхідні знання електроніки та вміння користуватись вимірювальними приладами, досвід не обов'язковий. За місяць можна заробити до 125 тисяч гривень.—
Відповідна вакансія опублікована на сайті пошуку роботи Work.ua у середу, 11 вересня.
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Зокрема, в обов'язки інженера з ремонту дронів входитиме:
- ремонт агродронів DJI;
- ремонт дронів DJI, Autel, FPV;
- ремонт деталей та комплектуючих до дронів.
Підійде кандидат на посаду, який має:
- акуратність;
- технічний склад розуму;
- вміння користуватись вимірювальними приладами;
- бажання до навчання і саморозвитку;
- середню або вищу технічна освіту;
- знання мікроелектроніки і схемотехніки;
- вміння паяти DIP, BGA, SMD компоненти;
- вміння паяти під мікроскопом;
- досвід роботи на подібній посаді 1 рік буде перевагою;
- бажано вміння літати на мультикоптерах.
Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:
- офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;
- можливість переведення чинних військовослужбовців;
- можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
- у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 гривень на день.
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