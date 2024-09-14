Робота в Азов — які умови бригада пропонує інженерам з ремонту дронів

Військові Збройних сил України з дроном. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Бригада "Азов" шукає на роботу інженерів з ремонту дронів. Необхідні знання електроніки та вміння користуватись вимірювальними приладами, досвід не обов'язковий. За місяць можна заробити до 125 тисяч гривень.—

Відповідна вакансія опублікована на сайті пошуку роботи Work.ua у середу, 11 вересня.

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Зокрема, в обов'язки інженера з ремонту дронів входитиме:

ремонт агродронів DJI;

ремонт дронів DJI, Autel, FPV;

ремонт деталей та комплектуючих до дронів.

Підійде кандидат на посаду, який має:

акуратність;

технічний склад розуму;

вміння користуватись вимірювальними приладами;

бажання до навчання і саморозвитку;

середню або вищу технічна освіту;

знання мікроелектроніки і схемотехніки;

вміння паяти DIP, BGA, SMD компоненти;

вміння паяти під мікроскопом;

досвід роботи на подібній посаді 1 рік буде перевагою;

бажано вміння літати на мультикоптерах.

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи: