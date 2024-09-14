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"Азов" запрошує на роботу інженерів з ремонту дронів — які вимоги та умови

14 вересня 2024 03:51
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Робота в Азов — які умови бригада пропонує інженерам з ремонту дронів
Військові Збройних сил України з дроном. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Бригада "Азов" шукає на роботу інженерів з ремонту дронів. Необхідні знання електроніки та вміння користуватись вимірювальними приладами, досвід не обов'язковий. За місяць можна заробити до 125 тисяч гривень.—

Відповідна вакансія опублікована на сайті пошуку роботи Work.ua у середу, 11 вересня.

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Робота в "Азові"

Зокрема, в обов'язки інженера з ремонту дронів входитиме:

  • ремонт агродронів DJI;
  • ремонт дронів DJI, Autel, FPV;
  • ремонт деталей та комплектуючих до дронів.

Підійде кандидат на посаду, який має:

  • акуратність;
  • технічний склад розуму;
  • вміння користуватись вимірювальними приладами;
  • бажання до навчання і саморозвитку;
  • середню або вищу технічна освіту;
  • знання мікроелектроніки і схемотехніки;
  • вміння паяти DIP, BGA, SMD компоненти;
  • вміння паяти під мікроскопом;
  • досвід роботи на подібній посаді 1 рік буде перевагою;
  • бажано вміння літати на мультикоптерах.

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

  • офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;
  • можливість переведення чинних військовослужбовців;
  • можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
  • у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 гривень на день.

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