На Львівщині судили командира, який скопіював службову інформацію

Судове засідання. Ілюстративне фото: newch.tv

У Львівській області командир роти незаконно скопіював службову інформацію із закритих баз даних. Внаслідок своїх дій військовий постав перед судом.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У липні 2024 року командир інженерно-саперної роти однієї з військових частин незаконно скопіював службову інформацію, яка також містила списки особового складу та їхні персональні дані.

На підставі цього на військового склали протокол про адміністративне правопорушення за фактом незаконного копіювання інформації, яка зберігається в інформаційних системах.

Рішення суду

На засідання суду чоловік не з'явився, але визнав свою провину. Йому призначили покарання у вигляді штрафу 425 гривень з конфіскацією незаконно виготовлених копій.