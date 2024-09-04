Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує електромонтерам

Електромонтери. Фото ілюстративне: reutpal.com.ua

Бригада "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють обслуговувати електроустаткування. Йдеться про електромонтерів.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в середу, 28 серпня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Що входить в обов'язки електромонтера в полку "Азов"

Електромонтер має ремонтувати та обслуговувати електрообладнання й електромережі. Також цей фахівець бере участь у проведенні поточних ремонтів та технічного обслуговування електроустаткування.

Вимоги до кандидата на посаду

На роботу запрошують людей, які мають групу допуску до 1 000 В, професійно-технічну освіту відповідного спрямування, досвід роботи з обслуговуванням електроустаткування та відповідально ставляться до роботи.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидату офіційну мобілізацію до закінчення воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 25 до 125 тисяч залежно від поставленого завдання та регіону роботи. За перебування в зоні бойових дій обіцяють щоденну доплату — 3 300 гривень. Можливе переведення на цю посаду чинних військовослужбовців.