В "Азов" потрібні військові хірурги на дуже високу зарплатню

Евакуація пораненого. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Бригаді "Азов" потрібні абдомінальні, торакальні хірурги. Ці медики будуть опікуватись пораненими на стабілізаційному пункті військових.

Відповідна вакансія з'явилась на сайті пошуку роботи Work.ua у суботу, 18 серпня.

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Вакансія до "Азова". Фото: Скриншот

Претенденту на посаду треба мати відповідну вищу медичну освіту та досвід роботи від двох років.

Великою перевагою буде досвід роботи з важкими та терміновими пацієнтами, вміння виконувати абдомінальні та торакальні операції в ургентному порядку, а також готовність працювати за міжнародними лікарськими стандартами.

Що буде входити в обов'язки

Майбутній член підрозділу буде надавати невідкладну допомогу на стабілізаційному пункті, а також супроводжувати "важких" пацієнтів до шпиталів.

Крім цього потрібно буде організувати роботу "resuscitation team" в рамках стабілізаційного пункту, періодично допомагати в проведенні навчань медиків підрозділів, чергувати на реанімаційному транспорті медичної роти.

Що до умов оплати

У спецпідрозділі обіцяють грошове забезпечення від 25 000 до 120 000 гривень залежно від поставленого завдання і регіону роботи. Звичайно, буде офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом. Також є можливість переведення чинних військовослужбовців.

Нагадаємо, що ще потрібні бухгалтери розрахункової групи. Зарплата становитиме 27–29 тисяч гривень.