Міноборони оновило систему медичної підтримки Сил оборони — ключові зміни

Військові ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

Міністерство оборони України повідомило про низку змін у системі медичної підтримки Сил оборони. Відомство оновило Воєнно-медичну доктрину, затвердило нові стандарти для медичних пунктів, розширило можливості військових медиків на передовій та вдосконалило підготовку хірургів.

Про це повідомила пресслужба Міноборони, передає Новини.LIVE.

Які зміни запровадило Міноборони у військовій медицині

У міністерстві зазначили, що нова редакція Воєнно-медичної доктрини передбачає скорочення бюрократичних процедур. Зокрема, прибрали зайві погодження та документообіг, щоб медичні служби різних структур працювали за єдиними правилами та могли швидше ухвалювати рішення. Також Міноборони запровадило єдині стандарти для медичних пунктів Role 1 і Role 2. Документи визначають їхні функції, необхідну чисельність медичного персоналу та перелік обладнання, яким вони мають бути забезпечені.

Окремо відомство врегулювало питання використання сильнодіючих знеболювальних препаратів. Відтепер військові медики отримали законне право застосовувати наркотичні та психотропні лікарські засоби для надання допомоги важкопораненим безпосередньо на передовій.

Крім того, у Міноборони повідомили про проведення навчального курсу Storm 2, який максимально наближений до умов бойових дій. Програма покликана підвищити рівень підготовки військових хірургів і вдосконалити навички надання допомоги пораненим у зоні бойових дій.

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У відомстві наголосили, що головна мета цих змін — забезпечити військових медиків необхідними інструментами для роботи та підвищити шанси на порятунок життя українських захисників на всіх етапах медичної евакуації.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська здійснили масштабний механізований штурм позицій Сил оборони України, залучивши підрозділи двох загальновійськових армій і танкової дивізії. Попри значну кількість особового складу та бронетехніки, наступ зазнав невдачі — українські військові відбили атаку, знищивши десятки одиниць ворожої техніки та ліквідувавши понад сотню окупантів.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Україні анонсували запровадження додаткової щомісячної виплати в розмірі 10 тисяч гривень для окремих категорій військовослужбовців. Водночас у Міноборони уточнили, що надбавка не буде універсальною та поширюватиметься лише на визначені категорії захисників, тоді як офіцери, які проходять службу на тилових посадах, її не отримуватимуть.