Виплати військовим — офіцери в тилу не отримають надбавку у 10 тис. грн

Українські військові. Фото: Новини.LIVE

Анонсована надбавка у розмірі 10 тисяч гривень поширюватиметься не на всіх військовослужбовців. Офіцери на тилових посадах не отримають цю виплату.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявила голова підкомітету з питань реабілітації ветеранів Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Ірина Никорак в ефірі Вечір.LIVE.

Хто не отримає нову доплату у 10 тисяч гривень

"Прийшли роз'яснення, в яких сказано про те, що на тилових посадах офіцери не будуть мати надбавку у розмірі цих десяти тисяч гривень", — сказала Никорак.

Вона наголосила, що остаточні умови нарахування надбавки ще потребують детального вивчення, оскільки, за її словами, "диявол криється в деталях".

Крім того, депутатка розкритикувала рішення про перерозподіл коштів із Міністерства оборони до резервного фонду та їхнє використання на програму кешбеку. На її думку, в умовах повномасштабної війни пріоритетом має залишатися належне фінансове забезпечення українських військових.

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"Мені здається, що ми собі надто багато дозволяємо в період, коли країна знаходиться на грані виживання… Ми роздаємо гроші всім, окрім наших військовослужбовців", — заявила вона.

Як писали Новини.LIVE, напередодні у Міноборони повідомили, що у липні військові отримають додаткові 10 тис. грн. Кошти надійдуть одночасно з додатковою винагородою за безпосередню участь у бойових діях.

Водночас Олександр Сирський анонсував нові зарплати військовим. За його словами, військовослужбовці отримуватимуть 30 тис. грн. Крім того, будуть діяти додаткові виплати для тих, хто бере участь в бойових діях.