Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Штаб Никорак: офіцери на тилових посадах не отримають надбавку у 10 тис. грн

Никорак: офіцери на тилових посадах не отримають надбавку у 10 тис. грн

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2026 17:40
Виплати військовим — офіцери в тилу не отримають надбавку у 10 тис. грн
Українські військові. Фото: Новини.LIVE

Анонсована надбавка у розмірі 10 тисяч гривень поширюватиметься не на всіх військовослужбовців. Офіцери на тилових посадах не отримають цю виплату.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявила голова підкомітету з питань реабілітації ветеранів Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Ірина Никорак в ефірі Вечір.LIVE

Хто не отримає нову доплату у 10 тисяч гривень

"Прийшли роз'яснення, в яких сказано про те, що на тилових посадах офіцери не будуть мати надбавку у розмірі цих десяти тисяч гривень", — сказала Никорак. 

Вона наголосила, що остаточні умови нарахування надбавки ще потребують детального вивчення, оскільки, за її словами, "диявол криється в деталях".

Крім того, депутатка розкритикувала рішення про перерозподіл коштів із Міністерства оборони до резервного фонду та їхнє використання на програму кешбеку. На її думку, в умовах повномасштабної війни пріоритетом має залишатися належне фінансове забезпечення українських військових.

Читайте також:

"Мені здається, що ми собі надто багато дозволяємо в період, коли країна знаходиться на грані виживання… Ми роздаємо гроші всім, окрім наших військовослужбовців", — заявила вона.

Як писали Новини.LIVE, напередодні у Міноборони повідомили, що у липні військові отримають додаткові 10 тис. грн. Кошти надійдуть одночасно з додатковою винагородою за безпосередню участь у бойових діях.

Водночас Олександр Сирський анонсував нові зарплати військовим. За його словами, військовослужбовці отримуватимуть 30 тис. грн. Крім того, будуть діяти додаткові виплати для тих, хто бере участь в бойових діях.

виплати військові війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації