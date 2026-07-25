Азов зірвав один із наймасштабніших штурмів РФ

Українські військові на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Російські війська здійснили одну з наймасштабніших за останній час спроб механізованого наступу на позиції Сил оборони України. До штурму окупанти залучили сили двох загальновійськових армій і танкової дивізії, однак атака завершилася провалом. Українські захисники знищили десятки одиниць ворожої техніки та ліквідували понад сотню окупантів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення командувача Національної гвардії України Олександра Півненка у суботу, 25 липня.

Сили оборони України зірвали один із наймасштабніших механізованих штурмів РФ

За інформацією командувача Національної гвардії України Олександра Півненка, 22 липня російські війська силами 8-ї та 41-ї загальновійськових армій, а також 90-ї танкової дивізії здійснили масштабний механізований штурм у смузі відповідальності 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов". Для наступу окупанти залучили десятки одиниць броньованої та легкої техніки.

За словами військового, підрозділи 41-ї гвардійської загальновійськової армії та 90-ї гвардійської танкової Вітебсько-Новгородської танкової дивізії РФ висунулися з району селища Новоекономічне. Одночасно з району села Воздвиженка розпочали наступ сили 8-ї гвардійської загальновійськової армії. Упродовж чотирьох годин окупанти намагалися прорватися до населених пунктів поблизу села Шахове.

Під час штурму противник активно застосовував ударні безпілотники "Гербера" та "Ланцет", фактично перекривши повітряний простір над районом бойових дій. Крім того, для підтримки наступу росіяни використовували реактивну систему залпового вогню "Торнадо-С", яку українські військові знищили.

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Просування механізованих колон зупинили бійці 1-го корпусу НГУ "Азов" разом із суміжними підрозділами Сил оборони. На підступах до українських позицій були завчасно встановлені мінно-вибухові загородження, а мостові переправи пошкодила тактична авіація.

Під час наступу російські війська намагалися відновити переправи за допомогою понтонів, однак ці спроби були марними. Понтонні переправи знищила тактична авіація Повітряних сил ЗСУ, що не дозволило окупантам продовжити просування.

За словами Півненка, завдяки злагодженим діям усіх залучених підрозділів механізований наступ вдалося повністю зірвати.

"Внаслідок професійних дій усіх залучених підрозділів під управлінням 1-го корпусу НГУ "Азов" засобами ствольної артилерії, РСЗВ, ударними БпЛА було знищено: 7 танків; 6 ББМ; 1 РСЗВ БМ-21 "Град"; 1 РСЗВ "Торнадо-С"; 3 одиниці спецтехніки; 47 одиниць легкої техніки. Ліквідовано 123 окупанти, ще 29 були поранені. Механізований штурм було відбито", — повідомив командувач Нацгвардії.

Він також наголосив, що успішне відбиття одного з наймасштабніших механізованих штурмів за останній час стало можливим завдяки спільній роботі різних складових Сил оборони України.

"Ворожий штурм було відбито завдяки злагодженій роботі підрозділів 1-го корпусу НГУ "Азов", ЦСО "А" СБУ, Сил безпілотних систем, Повітряних сил ЗСУ, підрозділів ДПСУ, зокрема головному відділу безпілотних систем "Фенікс", підрозділів Національної гвардії України та підрозділів Збройних сил України, які виконують завдання на напрямку. Завжди готові спільними зусиллями відбивати наступ ворога!", — зазначив Півненко.

Таким чином, масштабна спроба російських військ прорвати оборону на цьому напрямку завершилася невдачею, а українські захисники зірвали наступ і завдали противнику значних втрат.

Скриншот повідомлення Півненка/Facebook

Новини.LIVE інформували, що у ніч проти 25 липня Росія атакувала Україну двома ракетами Х-59/69 та 157 безпілотниками різних типів. Сили ППО знешкодили 128 повітряних цілей — одну керовану ракету та 127 дронів. Водночас зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на дев'яти локаціях, ще на чотирьох впали уламки збитих цілей.

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