Потенціал РФ на полі бою різко впав через удари по НПЗ: Білецький

Андрій Білецький. Фото: кадр з відео

Зниження ефективності російських окупаційних військ на лінії фронту та відсутність у них суттєвих успіхів на мапах бойових дій є прямим наслідком системного вогневого ураження ЗСУ. Зокрема глибокі стратегічні й оперативні удари українських дронів та систем HIMARS спричинили гострий дефіцит пального у ворога, але суттєво полегшили роботу нашій піхоті на передовій.

Про це заявив командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький під час отримання партії британських бронемашин CVRT від Латвії журналістці Новини.LIVE Діані Лановець.

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Журналістка Діана Лановець поцікавилася, як нарощування ударів безпілотниками по російській логістиці в глибокому тилу відбивається на діях загарбників і чи фіксують результати цієї стратегії у зоні відповідальності 3-го корпусу. Відповідаючи на запитання, військовий керівник Андрій Білецький пояснив, що раніше Україна була обмежена через брак відповідного озброєння.

Але ситуація докорінно змінилася із появою далекобійних засобів, які дозволили нищити нафтову інфраструктуру Російської Федерації на стратегічну глибину. Через це виник глобальний паливний дефіцит прямо в армії РФ.

Ефект вдалося досягти й завдяки застосуванню середньовіддалених вогневих рішень, зокрема систем HIMARS. Ними українські військові відпрацьовують по логістичних вузлах та складах пально-мастильних матеріалів росіян на відстані від 100 до 200 кілометрів.

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За словами Білецького, така системність спровокувала критичну ситуацію у ворожих підрозділах. Як наслідок, бойовий потенціал загарбників безпосередньо на лінії зіткнення різко знизився, що дозволяє українським штурмовим групам просуватися вперед із вищими результатами та значно меншим рівнем втрат серед особового складу. Він підкреслив, що нестача ресурсів уже безпосередньо позначається на фронті.

"Уже в арміях відчувається великий дефіцит. Армії не можуть видавати паливо для танків, для БМП, але головне — для пілотів. Бо кожен пілот — це генератор, який вимагає паливо. Для радіоелектронщиків, для радіоелектронної боротьби і так далі. І це все призводить до того, що спроможності противника на тактичному рівні різко падають. І тоді піхота може просуватися вперед значно меншими втратами і більшими результатами. Тобто, так, ці три рівні пов'язані. Коли в Україні з'явилися в цьому році всі три рівні на достатньо високому рівні, то відповідно це стало відчуватись на полі бою. І ми це бачимо, ви теж можете це побачити на мапах війни, тобто на майже відсутності російських, скажімо так, досягнень на фронті, на деяких наших контратаках. В цьому всьому є вклад стратегічних ударів в глибину Росії і оперативних ударів на оперативну глибину", — підсумував Андрій Білецький.

Новини.LIVE писали про те, що руйнування сучасних нафтопереробних заводів у в Росії спровокували гостру паливну кризу, яка загрожує повним паралічем російської транспортної логістики. Ситуація стала настільки критичною, що уряд РФ був змушений повністю зупинити експорт авіаційного пального щонайменше до 30 листопада.

Паралельно з економічним тиском, ворог стрімко втрачає ініціативу безпосередньо на полі бою. Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький заявив, що вже за 6–7 місяців на фронті може настати корінний переломний момент. За його оцінкою, окупаційні війська дедалі гостріше відчувають брак особового складу та не мають суттєвих просувань, тоді як Україна продовжує впевнено нарощувати перевагу в повітрі завдяки безпілотним системам.