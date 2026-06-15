Білецький: переговорні позиції України стали сильнішими

Андрій Білецький. Фото: Третій армійський корпус/Facebook

Переговорні позиції України наразі є сильнішими, ніж пів року або рік тому, вважає військовий командир. На це впливають ситуація на фронті та зміни в балансі сил у війні з Росією.

Таку думку висловив командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький, відповідаючи на запитання журналістки Новини.LIVE Діани Лановець.

Білецький оцінив зміни у переговорах та ситуації на фронті

За словами військового, динаміка бойових дій та ситуація на фронті впливають на загальний баланс сил, зокрема й у контексті можливих переговорів.

"Перемовини — це завжди оцінка спроможностей, потенціалів тих, хто сидить за столом. Той, хто, як каже президент Трамп, не має карт, той не має карт, відповідно це неможливо", — заявив Білецький.

Командир Третього армійського корпусу наголосив, що щоденний спротив України, а також невдачі російських військ на фронті та удари по тилових об’єктах РФ впливають на зміну ситуації.

Читайте також:

За його словами, саме ці фактори поступово змінюють баланс сил на користь України.

"Я думаю, що наші позиції зараз кращі, ніж були зимою. Я думаю, що наші позиції зимою були кращі, ніж наші позиції попереднього літа, коли росіяни наступали і мали серйозні успіхи на Донецькому фронті", — зазначив Білецький.

Новини.LIVE повідомляли, що Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький вважає, що протягом наступних 6–7 місяців на фронті може настати переломний етап. За його словами, Росія дедалі гостріше відчуває дефіцит особового складу та не досягає значних результатів на полі бою.

Новини.LIVE інформували, що Третій армійський корпус став першим з’єднанням у складі Збройних сил України, яке повністю розгорнулося на фронті в межах масштабної реформи. Наразі підрозділ утримує понад 150 кілометрів лінії оборони — це одна з найдовших ділянок фронту в українській армії.