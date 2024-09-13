У Чернігові засудили дезертира, який покинув місце служби — посадили на п'ять років

Суддя на засіданні. Ілюстративне фото: УНІАН

Мешканець Чернігова самовільно покинув місце служби, тобто здійснив дезертирство. Деснянський районний суд міста визнав його винним та виніс суворий вирок.

Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У 2022 році мобілізований до ЗСУ чоловік був призначений водієм у взводі контрдиверсійної боротьби на Чернігівщині. Але він покинув місце служби, не попередив командування, і повернувся до підрозділу тільки через місяць.

На суді він пояснив, що не бачив сенсу перебувати у військові частині, тому поїхав до дому. Також він заявив, що далі не бачить сенсу взагалі служити, хоча і розкаюється у своєму вчинку.

Що вирішив суд

Суд у прийнятті рішення врахував те, що чоловік раніше злочинів не скоював, але за місцем служби йому дали негативну характеристику. Суд призначив дезертиру 5 років реального позбавлення волі.