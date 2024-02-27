Новий законопроєкт про мобілізацію — чи відбиратимуть в ухилянтів майно

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook

Вже не один місяць влада в Україні працює над змінами щодо процесу мобілізації. Народні депутати пропонують ті чи інші норми до законопроєкту. Тим часом у суспільстві "народжується" чимало чуток та фейків. Зокрема з'явилася інформація про те, що ухилянтів від призову на військову службу хочуть позбавляти майна.

Адвокатка Адвокатського бюро "Пані в законі" Христина Очкур розповіла, звідки з'явилася така інформація та чи справді це можливо.

Так, за словами правозахисниці, страшні чутки про конфіскацію майна в ухилянтів з'явилися через найперший законопроєкт про мобілізацію №10379.

В одному з пунктів документа йшлося про те, що за ухилення від мобілізації ухилянт повинен буде сплатити "драконівські" штрафи, мова йшла про 200 тисяч гривень.

"У цих розмов щодо того, що ТЦК відбиратимуть житло, "ноги ростуть" саме від цього законопроєкту 10379, який передбачає величезні штрафи. А люди деякі прекрасно розуміють, що коли людина має сплатити штраф у 200 тисяч, наприклад, і вона його не сплачує, то виконавча служба може арештувати її майно", — пояснила Очкур.

Варто зауважити, що даний проєкт закону був наданий для ознайомлення ще 25 грудня 2023 року. Проте, яка буде його подальша доля, невідомо.

Водночас наразі народні депутати працюють над іншим законопроєктом про мобілізацію №10449. Його було прийнято за основу. Нардепи внесли в документ понад 4 тисячі правок й анонсували, що друге читання має відбутися до кінця лютого.

Саме в цьому документі вказано, що ТЦК може звернутися до суду з вимогою заарештувати рахунки, електронні гаманці та інші цінності, що знаходяться на рахунках. Також зазначається, що ТЦК можуть звертатися до суду із заявою про обмеження в праві водіння автомобіля.

Тобто, законопроєктом №10449 не передбачено арешту майна. Тож, українці можуть не перейматися з цього приводу.

Раніше ми інформували, чи чекають на ухилянтів "космічні" штрафи у розмірі 50 тисяч грн та за що планують карати.

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