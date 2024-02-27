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Прикордонники затримали ухилянта, який "докупив" третю дитину, аби виїхати з України

27 лютого 2024 21:22
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Прикордонники затримали ухилянта, який "докупив" третю дитину, аби виїхати з України
Прикордонники та ухилянти. Ілюстративне фото: ДПСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Прикордонники затримали на кордоні з Угорщиною двох українців, які намагалися виїхати за підробленими документами. Один із них вирішив "докупити" третю дитину за 2 000 доларів.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України у вівторок, 27 лютого.

Перетин кордону з підробленими документами

"Двох чоловіків призовного віку, які при виїзді з України надали на контроль сфальшовані документи, виявили прикордонники Чопського загону. Один з них прямував автомобілем через пункт пропуску "Тиса", інший — потягом через пункт пропуску "Чоп (Дружба)", — йдеться у повідомленні.

У ДПСУ розповіли, що 27-річний пасажир мікроавтобуса Мercedes намагався виїхати з України як багатодітний батько. Житель Закарпаття разом з паспортом пред’явив три свідоцтва про народження дітей. Однак під час їх перевірки інспектори встановили, що одне з них містить ознаки підробки. Коли фігурант зрозумів, що його викрили, то зізнався, що придбав документ в інтернеті за 2 000 доларів.

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Підроблене свідоцтво про народження дитини. Фото: ДПСУ

Інший ухилянт, 31-річний іванофранківець, прямував на виїзд потягом сполученням "Чоп — Відень". Прикордонникам він надав на контроль тимчасове посвідчення військовозобов’язаного та довідку ВЛК про непридатність до військової служби. Обидва документи виявилися фальшивками.

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Підроблене тимчасове посвідчення військового. Фото: ДПСУ

Обом українцям відмовили у пропуску через кордон. Їх затримали з метою притягнення до відповідальності.

"Окрім того, в обох випадках на адресу Нацполіції направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. 358 ККУ "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Чернівецькій області група ухилянтів намагалася втекти до Румунії. Українські прикордонники за допомогою дрона та службової собаки спіймали порушників. Щоб успішно перетнути кордон, чоловіки отримували вказівки від кураторів, за які заплатили по 3000 доларів кожен.

Також Ківерцівський районний суд Волинської області виніс вирок 21-річному чоловіку за ухилення від мобілізації. Він хотів отримати в територіальному центрі комплектування довідку для укладання шлюбу, однак його відправили на медичну комісію та вручили бойову повістку.

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