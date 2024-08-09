Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Штаб arrow "Азову" потрібні командири пожежних відділень — які умови та вимоги arrow

"Азову" потрібні командири пожежних відділень — які умови та вимоги

9 серпня 2024 03:28
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Робота в "Азов" — які умови праці пропонують командирам пожежних відділень
Ілюстративне зображення одеського пожежника. Фото: ДСНС України
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Бійці з бригади "Азов" шукають на роботу командирів пожежних відділень. Вища освіта не потрібна, однак має бути стаж за професією не менше двох років. За місяць можна заробити до 125 тисяч гривень.

Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботи Work.ua у четвер, 8 серпня.

Читайте також:
"Азову" потрібні командири пожежних відділень — які умови та вимоги - фото 1
Вакансія командира пожежного відділення в "Азові". Фото: скриншот

 

Робота в "Азові"

Особа, яка приєднається до бригади, матиме певні обов'язки. Зокрема, бійці очікують, що це буде людина, яка:

  • здійснює та координує бойову готовність підлеглих відділення щодо виконання поставлених перед ними завдань;
  • організовує виконання наказів вищого командування щодо пожежогасіння, стежить за дотриманням особовим складом правил безпеки під час виконання робіт;
  • організовує та проводить роботи з евакуації людей з осередків і зони пожежі;
  • оцінює під час виконання обов’язків керівника гасіння пожежі обстановку за зовнішніми ознаками та за даними розвідки;
  • визначає вирішальний напрямок бойових дій, приймає рішення та віддає накази, розпорядження підлеглим відділення щодо гасіння пожежі;
  • контролює стан протипожежного режиму, дотримання норм безпеки праці під час несення караульної служби та виконанні бойових дій;
  • бере участь у пожежно-тактичних заняттях та навчаннях, керує роботою відділення під час їх проведення;
  • організовує та проводить заняття з пожежно-стройової підготовки з підлеглими відділення.

Для того, щоб претендувати на посаду, є три вимоги. У людини має бути:

  • громадянство України;
  • повна загальна середня освіта та професійне навчання з одержанням освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" за відповідною робітничою професією;
  • стаж роботи за професією — не менше 2 років.

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

  • офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або контракт;
  • грошове забезпечення згідно стандартам прийнятим в Збройних Силах України;
  • можливість переведення для діючих військовослужбовців;
  • можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
  • у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 гривень на день.

Також важливі новини дня по темі:

 

робота пожежа армія пожежна небезпека полк "Азов"

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

03:58 Чим закінчилися змагання тринадцятого дня Олімпіади-2024 — медальний залік

03:28 "Азову" потрібні командири пожежних відділень — які умови та вимоги

Оновлено

03:06 Київщина у небезпеці ударних БпЛА — Повітряні сили зробили важливе попередження

02:57 Вибухи в Криму — окупаційна влада заявила про збиття ракети "Нептун", ЗМІ показали приліт

02:30 Українці, яких знято з військового обліку, мають отримати довідку — як це зробити

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

02:13 Аліменти чи фронт — як відбувається мобілізація боржників за аліментами

Оновлено

02:12 "Почервоніла" половина України — які області під прицілом "шахедів"

01:32 У Полтаві водій вантажівки програв гроші в онлайн-казино та інсценував крадіжку — що вирішив суд

Оновлено

01:30 На Курщині палає розбита російська техніка разом із живою силою — росЗМІ публікують кадри

Оновлено

01:25 У Дніпрі пролунали повторні вибухи — чим завдає ударів ворог

03:58 Чим закінчилися змагання тринадцятого дня Олімпіади-2024 — медальний залік

03:28 "Азову" потрібні командири пожежних відділень — які умови та вимоги

Оновлено

03:06 Київщина у небезпеці ударних БпЛА — Повітряні сили зробили важливе попередження

02:57 Вибухи в Криму — окупаційна влада заявила про збиття ракети "Нептун", ЗМІ показали приліт

02:30 Українці, яких знято з військового обліку, мають отримати довідку — як це зробити

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

02:13 Аліменти чи фронт — як відбувається мобілізація боржників за аліментами

Оновлено

02:12 "Почервоніла" половина України — які області під прицілом "шахедів"

01:32 У Полтаві водій вантажівки програв гроші в онлайн-казино та інсценував крадіжку — що вирішив суд

Оновлено

01:30 На Курщині палає розбита російська техніка разом із живою силою — росЗМІ публікують кадри

Оновлено

01:25 У Дніпрі пролунали повторні вибухи — чим завдає ударів ворог

Ексклюзив

18:18 Нашестя змій в Одесі — яку становлять загрозу для людини

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

Новина з відео

06:03 Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

7 серпня 2024
Ексклюзив

18:13 Прифронтовий бичок та ізмаїльські кавуни — що продають на одеському "Привозі"

06:40 Ціни на 1 кг брухту кольорових металів у серпні — скільки в Україні коштує алюміній

6 серпня 2024
Ексклюзив

19:03 Затримання на одеських вулицях та в транспорті — що потрібно знати під час спілкування з ТЦК

06:40 Ціни на кольорові метали в Україні — скільки коштує 1 кг міді у серпні

06:30 В Україні обвалилися ціни на кукурудзу — скільки коштують зернові у серпні

5 серпня 2024
Ексклюзив

18:47 Чи потрібні Одесі Пушкін, Бабель та Жванецький — скандал навколо деколонізації

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на 1 кг чормету в серпні

Text

00:00 Військова ЗСУ заявила, що неправильно мобілізовувати осіб до 25 років

8 серпня 2024
Text

22:22 Нардеп Дунда пояснив, яким чином готувалася наступальна операція на Курську область

Text

21:11 Військовий аналітик прогнозує ще одну операцію після прориву кордону РФ

Text

20:39 Длігач назвав мобілізаційний потенціал України — скільки осіб призивають щороку

Text

19:39 Мер Конотопу заявив, що активність ДРГ на кордоні зменшилася

Text

18:56 Нардепка Савчук заявила, що українцям, які до війни працювали в Росії, не видають паспорт України

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Text

18:45 Нардеп пояснив, чому немає сенсу перекривати вентиль на газорозподільчій станції в Суджі

Text

18:08 Експерт заявив, що в Україні може статися 7-бальний землетрус — які регіони він зачепить

Text

17:50 Реакція США та ЄС на ситуацію на Курщині та скарги росіян на відсутність евакуації — ефір Вечір.LIVE

Text

17:11 Воїн 3-ї ОШБр пояснив, що необхідно для війська, аби мати перевагу над ворогом

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі

26 липня 2024

13:32 Чи скасують підвищення цін на електрику — відповідь Зеленського

06:30 ТЦК не зможе подати до суду на ухилянта без цього переліку документів