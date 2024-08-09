Робота в "Азов" — які умови праці пропонують командирам пожежних відділень

Ілюстративне зображення одеського пожежника. Фото: ДСНС України

Бійці з бригади "Азов" шукають на роботу командирів пожежних відділень. Вища освіта не потрібна, однак має бути стаж за професією не менше двох років. За місяць можна заробити до 125 тисяч гривень.

Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботи Work.ua у четвер, 8 серпня.

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Робота в "Азові"

Особа, яка приєднається до бригади, матиме певні обов'язки. Зокрема, бійці очікують, що це буде людина, яка:

здійснює та координує бойову готовність підлеглих відділення щодо виконання поставлених перед ними завдань;

організовує виконання наказів вищого командування щодо пожежогасіння, стежить за дотриманням особовим складом правил безпеки під час виконання робіт;

організовує та проводить роботи з евакуації людей з осередків і зони пожежі;

оцінює під час виконання обов’язків керівника гасіння пожежі обстановку за зовнішніми ознаками та за даними розвідки;

визначає вирішальний напрямок бойових дій, приймає рішення та віддає накази, розпорядження підлеглим відділення щодо гасіння пожежі;

контролює стан протипожежного режиму, дотримання норм безпеки праці під час несення караульної служби та виконанні бойових дій;

бере участь у пожежно-тактичних заняттях та навчаннях, керує роботою відділення під час їх проведення;

організовує та проводить заняття з пожежно-стройової підготовки з підлеглими відділення.

Для того, щоб претендувати на посаду, є три вимоги. У людини має бути:

громадянство України;

повна загальна середня освіта та професійне навчання з одержанням освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" за відповідною робітничою професією;

стаж роботи за професією — не менше 2 років.

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи: