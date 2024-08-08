Мобілізація в Україні — скільки людей сформували військово-обліковий документ в Дії

Застосунок "Дія" на телефоні. Фото: Новини.LIVE

Нещодавно на порталі "Дія" запустили сервіс для формування військово-облікового документа онлайн всього за кілька натискань. Станом на 8 серпня вже понад 40 тисяч українців скористалися цією послугою.

Про це повідомила пресслужба "Дії" у четвер, 8 серпня.

Читайте також:

Військово-обліковий документ в "Дії"

У відомстві зазначили, що при працевлаштуванні на роботу чи для проїзду блокпоста українцям обов'язково потрібен військово-обліковий документ із QR-кодом. А в "Дії" його можна сформувати всього за декілька хвилин.

"Дія" потурбувалась, щоб ви могли сформувати документ за кілька кліків на порталі. Тиждень як запустили сервіс — і вже 40 000+ українців сформували документ", — йдеться у повідомленні.

Як відомо, за потреби його можна видрукувати або ж зберігати в електронній версії, адже документ з "Дії" має таку ж юридичну силу, як і паперовий чи застосунок Резерв+.

"Це зручно, бо кожен може перевірити коректність інформації в реєстрі Оберіг, зокрема про бронювання", — підкреслили в Дії.

Як отримати документ

Для того, щоб сформувати військово-обліковий документ в "Дії", військовозобовʼязаному необхідно:

Авторизуватися на порталі "Дія". Обрати сервіс Військово-обліковий документ. Подати заяву. Підписати заяву електронним підписом.

Після цих простих кроків впродовж 10 хвилин документ надійде у кабінет громадянина.