Резерв+ матиме нові функції — онлайн-рекрутинг та інші новації

Застосунок "Резерв +". Фото: dev.ua

Восени 2024 року в мобільному застосунку "Резерв+" очікуються нові функції. Міністерство оборони планує запустити онлайн-рекрутинг на базі застосунку.

Про це розповіла заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко, пише "Українська правда" у понеділок, 12 серпня.

Читайте також:

Запровадження онлайн-рекрутингу та інші новації в Резерв+

За словами Черногоренко, завдяки цій функції люди зможуть долучитися до війська за власним бажанням, але відповідно до запиту, який формуватиме Генеральний штаб ЗСУ.

Електронний військовий квиток у "Резерв+" прирівняний до паперового. Але працівники ТЦК, поліції або ДПСУ подекуди ігнорують цей факт. Бувають випадки, коли вони відмовляються приймати у військовозобов'язаних електронний документ, натомість вимагають паперовий, кажуть у Міноборони.

Якщо громадянин стикається з тим, що представники ТЦК, поліції або ДПСУ вимагають паперовий документ, він має право запросити персональні дані цих посадових осіб. Також він може звернутися до підтримки "Резерв+", яка фіксує та аналізує кожен випадок. Далі, залежно від проблеми, її вирішують у координації з представниками Сухопутних сил, Міністерства внутрішніх справ або ТЦК.

Катерина Черногоренко зазначає, що від початку функціонування "Резерв+" до підтримки застосунку надійшло орієнтовно 30 таких звернень від військовозобов'язаних.

Заступниця міністра оборони також запевняє, що МОУ не збирається впроваджувати електронні повістки, оскільки наразі для цього немає законодавчої основи.