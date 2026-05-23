Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Штаб День морської піхоти: Зеленський відзначив внесок воїнів в оборону

День морської піхоти: Зеленський відзначив внесок воїнів в оборону

Ua ru
Дата публікації: 23 травня 2026 17:15
День морської піхоти: Зеленський відзначив внесок воїнів в оборону
термінова новина

Президент України Володимир Зеленський привітав українських захисників із Днем морської піхоти в суботу, 23 травня. Також лідер відзначив воїнів державними нагородами та висловив подяку за "силу та вірність Україні". Зокрема, глава держави звернувся з подякою до батьків піхотинців.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського.

Привітання Зеленського з Днем морської піхоти

"Сьогодні день однієї з найбільш сильних та справді гордих складових Сил оборони – День морської піхоти. Воїни, які проявили себе надзвичайно сміливо в цій війні за українську незалежність. Відзначив державними нагородами воїнів, також бойовими прапорами, стрічками почесної відзнаки "За мужність та відвагу" та почесними найменуваннями військові формування морської піхоти. Дякую вам, воїни, та всім вашим побратимам за цю силу та вірність Україні. Дякую за надійність.
 
І я хочу подякувати кожній сімʼї, усім мамам і татам наших морських піхотинців за таких синів, за таких дітей, за таких українців і українок, які служать нашій державі, воюють за те, щоб Україна була, і досягають результатів. Пишаємося нашими героями. Дякуємо кожному нашому українському воїну. І памʼятаємо всіх, хто віддав своє життя, захищаючи свободу та незалежність України.
 
Дякую українським морським піхотинцям! Слава Україні!" — написав президент.

Новина доповнюється...

Читайте також:
Володимир Зеленський День морської піхоти України привітання зі святом
Інна Буряк - редактор стрічки новин
Автор:
Інна Буряк
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації