День морської піхоти: Зеленський відзначив внесок воїнів в оборону

термінова новина

Президент України Володимир Зеленський привітав українських захисників із Днем морської піхоти в суботу, 23 травня. Також лідер відзначив воїнів державними нагородами та висловив подяку за "силу та вірність Україні". Зокрема, глава держави звернувся з подякою до батьків піхотинців.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського.

Привітання Зеленського з Днем морської піхоти

"Сьогодні день однієї з найбільш сильних та справді гордих складових Сил оборони – День морської піхоти. Воїни, які проявили себе надзвичайно сміливо в цій війні за українську незалежність. Відзначив державними нагородами воїнів, також бойовими прапорами, стрічками почесної відзнаки "За мужність та відвагу" та почесними найменуваннями військові формування морської піхоти. Дякую вам, воїни, та всім вашим побратимам за цю силу та вірність Україні. Дякую за надійність.



І я хочу подякувати кожній сімʼї, усім мамам і татам наших морських піхотинців за таких синів, за таких дітей, за таких українців і українок, які служать нашій державі, воюють за те, щоб Україна була, і досягають результатів. Пишаємося нашими героями. Дякуємо кожному нашому українському воїну. І памʼятаємо всіх, хто віддав своє життя, захищаючи свободу та незалежність України.



Дякую українським морським піхотинцям! Слава Україні!" — написав президент.

Новина доповнюється...