День морской пехоты: Зеленский отметил вклад воинов в оборону
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских защитников с Днем морской пехоты в субботу, 23 мая. Также лидер отметил воинов государственными наградами, боевыми знаменами и лентами почетного знака отличия "За мужество и отвагу", а также выразил благодарность за "силу и верность Украине". В частности, глава государства обратился с благодарностью к родителям пехотинцев.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Офис Президента.
Поздравление Зеленского с Днем морской пехоты
"Наши морские пехотинцы сражались за Мариуполь, сражались за юг Украины, защищали Николаев, защищали Херсон, Запорожскую область, участвовали в жестких боях на нашем Донбассе. И это всегда надежно, это всегда смело и так, что другие наши подразделения могут полагаться на украинскую морскую пехоту", — заявил президент.
Зеленский отметил, что украинские морские пехотинцы успешно выполняют боевые задачи на Купянском, Константиновском, Покровском, Александровском и Приднепровском направлениях. Зеленский поблагодарил воинов за службу, а их родителей — за воспитание замечательных детей.
"Я благодарю вас, воины, и всех ваших собратьев за эту силу, за эту верность Украине, верность украинскому народу. Спасибо за надежность. И я хочу поблагодарить сегодня каждую семью, поблагодарить всех мам и пап наших морских пехотинцев за таких сыновей, за таких детей, за таких украинцев и украинок, которые служат нашему государству, воюют за то, чтобы Украина была, и достигают соответствующих результатов", — отметил глава государства.
Президент призвал помнить обо всех, кто отдал жизнь за защиту свободы и независимости. Память погибших в войне с Россией почтили минутой молчания.
Кого наградил президент в День морской пехоты
Зеленский вручил орден "Золотая Звезда" брату погибшего Героя Украины, младшего сержанта Виктора Короля, который участвовал в операциях в Луганской и Херсонской областях, в частности на острове Казацкий. Вместе с собратьями взял в плен российского оккупанта и уничтожил российскую ДРГ. Погиб 8 октября 2025 года из-за попадания российского дрона. Звание Герой Украины получил посмертно.
Также Зеленский наградил двух Героев Украины орденами "Золотая Звезда" старшего матроса Андрея Елькина и старшего сержанта Сергея Маара. Еще трех защитников президент отметил наградой "Крест боевых заслуг", среди которых майор Зорян Пелех и лейтенант Александр Прус. Кроме того, глава государства наградил защитников и защитниц орденами Богдана Хмельницкого III степени и "За мужество" I-III степеней.
Зеленский отметил 426-й отдельный полк беспилотных систем боевым флагом, 501-й отдельный батальон морской пехоты — знаком отличия "За мужество и отвагу", 34-ю отдельную бригаду морской пехоты ВМС ВСУ — лентой почетного наименования "Борисфен".
Новини.LIVE сообщали, что Зеленский отметил успешную работу воинов Центра спецопераций "А" СБУ. Президент раскрыл, что военные поразили штаб ФСБ РФ и уничтожили зенитный комплекс "Панцирь-С1" на временно оккупированной территории.
Также Новини.LIVЕ рассказывали, что недавно Зеленский посетил раненых военных, которые проходят лечение в Днепре. Он поблагодарил их за службу и наградил государственными наградами.