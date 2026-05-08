Головна Штаб У Дніпрі Зеленський відвідав поранених воїнів та вручив нагороди

Дата публікації: 8 травня 2026 23:09
Володимир Зеленський з воїнами та лікарями у Дніпрі. Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський у пʼятницю, 8 травня, під час візиту до Дніпра відвідав воїнів, які проходять лікування після поранень. Він подякував їм за службу, силу та стійкість. Крім того, глава держави вручив державні нагороди захисникам та медикам.

Про це український лідер повідомив у Facebook, передає Новини.LIVE.

Зеленський у лікарні Дніпра

"Поспілкувався і з медиками госпіталю та нагородив орденами Данила Галицького і княгині Ольги ІІІ ступеня, медалями "За військову службу Україні" та "За врятоване життя", — розповів Зеленський.

За його словами, саме завдяки таким людям щодня рятуються життя українських захисників. Глава держави подякував за щоденну працю та допомогу воїнами у відновленні.

Як писали Новини.LIVEЗеленський побував у пункті управління 67-ї окремої механізованої бригади. Під час візиту він поспілкувався з військовими щодо потреб підрозділів і поточної обстановки.

Крім того, на Дніпропетровщині Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації в регіоні. Серед ключових тем були захист критичної інфраструктури та стан ППО.

Також сьогодні глава держави відвідав командний пункт 20-го армійського корпусу та зустрівся з військовими. Зокрема, він вручив держнагороди захисникам.

Володимир Зеленський Дніпро державна нагорода
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
