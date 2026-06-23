Дрони-таксі почали використовувати українські підрозділи на фронті

Українські військові на фронті. Фото: REUTERS

Українські підрозділи почали використовувати дрони-таксі на фронті. Станом на сьогодні це вже системне рішення, яке допомагає доставляти менші безпілотники.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив командир взводу ударних БпЛА 433-го окремого батальйону безпілотних систем Денис із позивним "Ворон" в ефірі Ранок.LIVE.

Використання дронів-таксі на фронті

Військовий розповів, що йдеться про великі безпілотники-носії, які доставляють менші ударні FPV-дрони вглиб тилу противника. За його словами, ще рік тому такого не було, що дуже ускладнювало ситуацію.

"І це таксі, так зване, пролітає кілометрів 15, потім скидає мене, і я вже ударним БпЛА полетів далі. Я можу закрити до 30-35 кілометрів", — сказав "Ворон".

Боєць наголосив, що сьогодні це вже не поодинока кустарна розробка окремого підрозділу, а системне рішення.

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