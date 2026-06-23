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Головна Штаб Доставляють fpv в тил РФ: Сили оборони почали використовувати дрони-таксі

Доставляють fpv в тил РФ: Сили оборони почали використовувати дрони-таксі

Ua ru
Дата публікації: 23 червня 2026 13:29
Дрони-таксі почали використовувати українські підрозділи на фронті
Українські військові на фронті. Фото: REUTERS

Українські підрозділи почали використовувати дрони-таксі на фронті. Станом на сьогодні це вже системне рішення, яке допомагає доставляти менші безпілотники.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив командир взводу ударних БпЛА 433-го окремого батальйону безпілотних систем Денис із позивним "Ворон" в ефірі Ранок.LIVE

Використання дронів-таксі на фронті

Військовий розповів, що йдеться про великі безпілотники-носії, які доставляють менші ударні FPV-дрони вглиб тилу противника. За його словами, ще рік тому такого не було, що дуже ускладнювало ситуацію. 

"І це таксі, так зване, пролітає кілометрів 15, потім скидає мене, і я вже ударним БпЛА полетів далі. Я можу закрити до 30-35 кілометрів", — сказав "Ворон". 

Боєць наголосив, що сьогодні це вже не поодинока кустарна розробка окремого підрозділу, а системне рішення.

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Як писали Новини.LIVE, 22 червня ЗСУ уразили завод електроніки для Іскандерів та Х-101 у Воронежі. Для атаки були застосовані високоточні крилаті ракети повітряного базування. 

Також військовослужбовець 54-ї бригади Сергій Луговик розповів, що Росія почала літній штурм на фронті з величезними втратами. Російські війська здебільшого намагаються захопити панівні висоти, проте стикаються з українським спротивом.

дрони війна в Україні фронт
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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