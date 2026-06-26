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Головна Штаб FPV-дрони проти ворожих "Молній": як це працює на фронті

FPV-дрони проти ворожих "Молній": як це працює на фронті

Ua ru
Дата публікації: 26 червня 2026 12:05
Чим збивають російські дрони на передовій: досвід 54-ї бригади
Бійці споряджають дрон. Фото ілюстративне: 20-та бригада оперативного призначення "Любарт"

Звичайні FPV-дрони стали ефективним засобом фронтової протиповітряної оборони на фронті. Це дозволяє українським військовим знищувати російські безпілотники безпосередньо в повітрі.

Про це розповів оператор батальйону безпілотних систем "Небесна Кара" 54-ї ОМБр Гліб Велітченко в ефірі Ранок.LIVE.

ЗСУ ефективно користуються FPV-дронами проти російських цілей

"Дуже добре вони перебирають цю функцію, бо краще це робити дроном вже в повітрі, який так само швидкий. В основному ми збиваємо"Молнії", "Ланцети", це саме те, що летить по передньому краю, по піхоті, по нашим позиціям. Наші FPV-дрони прекрасно наздоганяють ворожі "Молнії" і зупиняють їх ще в повітрі. Це основна робота нашого ППО, щоб наша піхота могла спокійно знаходитись на своїх позиціях і тримати фронт", — пояснив військовий.

Він пояснив, що для перехоплення "Молній" цілком достатньо звичайних серійних FPV-дронів. Різниця між ними та спеціалізованими перехоплювачами, такими як P1-Sun, полягає лише у швидкісних характеристиках, які мають відповідати швидкості цілі.

"Різниця між дроном-перехоплювачем типу P1 Sun і нашими звичайними FPV-дронами, це лише питання швидкості. Для того, щоб зупинити "Шахеда", тоді вже використовується щось більш потужне, бо і він швидший. "Молнія", вона менш швидка, тому для неї вистачає наших FPV-дронів, які їх наздоганяють і підривають їх ще в повітрі", — додав воїн.

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Новини.LIVE висвітлювали, що Україна стрімко скорочує технологічний розрив з окупантами, а подекуди й випереджає їх, особливо у сфері безпілотних систем. Як ексклюзивно повідомив експерт з авіаційного ринку Богдан Долінце, вітчизняне виробництво ударних дронів вийшло на рівень, що дозволяє проводити масовані атаки, які за масштабом співмірні з російськими. Періодичність цих ударів (раз на два тижні) є стратегічним рішенням для виснаження систем протиповітряної оборони ворога, які не встигають відновлюватися між хвилями нальотів.

Також українські військові впровадили тактику "дронів-таксі". Це технологія хза якою великі БпЛА-носії доставляють ударні FPV-дрони далеко в тил противника. Командир взводу 433-го батальйону "Ворон" наголошує, що впровадження цієї системи стало переломним, адже рік тому така функція була нереальною.

Це підкріплює оптимістичні прогнози влади: міністр енергетики Денис Шмигаль на конференції в Ґданську заявив, що ЗСУ вже мають ресурс для звільнення більшої площі територій за червень, ніж окупанти захопили за пів року 2026-го. Це стало можливим завдяки виснаженню ворога на фронті та ефективним "економічним санкціям" у вигляді ударів по російських НПЗ.

ППО дрони фронт ефір Новини.LIVE
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
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