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На фронті потрібні люди, які вміють проводити евакуацію під час пожеж — вакансія в "Азов"

26 серпня 2024 03:26
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує командирам пожежних відділень
Командир пожежного відділення. Фото ілюстративне: pershyj.com
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють проводити евакуацію під час пожеж. Йдеться про командирів пожежних відділень.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в четвер, 22 серпня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Що входить в обов'язки командира пожежного відділення в полку "Азов"

Командир пожежного відділення має здійснювати та координувати бойову готовність підлеглих відділення щодо виконання поставлених перед ними задач. Такий фахівець організовує виконання наказів вищого командування щодо пожежогасіння, стежить за дотриманням особовим складом правил безпеки під час виконання робіт, оцінює обстановку за зовнішніми ознаками та даними розвідки.

Також серед його обов'язків:

  • організація та проведення робіт з евакуації людей з осередків і зони пожежі;
  • визначення вирішального напрямку бойових дій, прийняття рішень і формулювання розпоряджень щодо гасіння пожеж підлеглим відділення;
  • контролювання стану протипожежного режиму, дотримання норм безпеки праці під час несення караульної служби та виконання бойових дій;
  • участь у пожежно-тактичних заняттях і навчаннях, керування роботою відділення під час їх проведення;
  • організація та проведення занять із пожежно-стройової підготовки з підлеглими відділення.

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу запрошують громадян України, які мають повну загальну середню освіту, професійне навчання з одержанням освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" за відповідною робітничою професією та не менше двох років стажу роботи за фахом.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Зарплата буде не менше 25 тисяч гривень. Бойові обов'язки, можливо, доведеться виконувати в зоні бойових дій. У такому разі за кожен день праці буде доплата — 3 300 гривень. Таким чином щомісячні виплати можуть сягати 125 тисяч гривень. Є можливість переведення на цю посаду чинних військовослужбовців.

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