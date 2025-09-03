Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує прибиральникам службових приміщень

Прибиральники. Фото ілюстративне: istock.com

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які дбатимуть про чистоту. Йдеться про прибиральників службових приміщень.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в суботу, 30 серпня.

Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки прибиральника службових приміщень

Прибиральник має щоденно прибирати службові приміщення та підтримувати в них чистоту, своєчасно виносити відходи та сміття. Обов'язковою вимогою є дотримання санітарних норм і правил безпеки.

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу запрошують відповідальних та уважних до деталей людей, які бажають працювати за графіком та створювати комфортне середовище для персоналу. Від фахівців очікують готовності до роботи в команді, виконання вказівок керівництва.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам графік роботи 5/2 по вісім годин щодня, офіційне працевлаштування та соціальні гарантії, бронювання, щорічну відпустку тривалістю 24–28 днів, одноразову матеріальну допомогу. Щомісячна зарплата становитиме 13–14 тисяч гривень.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" потрібні люди, які впевнено користуються комп'ютером і мають досвід роботи в IT. Йдеться про аналітиків розвідки.

Також у бригаді бракує бойових медиків. Серед обов'язків таких військових надання невідкладної медичної допомоги.