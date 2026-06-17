Понад 200 тисяч військових у СЗЧ: Міноборони готує зміни

Міністр оборони Михайло Федоров. Фото: Офіс Президента України

В Україні розробляють нові правові механізми, які жорстко посилять відповідальність військових за самовільне залишення частини, оскільки чинне законодавство фактично не працює. Кікількість таких випадків уже перевищила 200 тисяч.

Про це в інтерв'ю "ТСН" повідомив міністр оборони Михайло Федоров, передає Новини.LIVE.

В Україні посилять відповідальність воїнів за СЗЧ

Судові вироки для військовослужбовців, які втікають з армії, зараз майже повністю відсутні в Україні, попри те, що загальна кількість випадків самовільного залишення частини вже перевалила за 200 тисяч.

Щоб виправити цю ситуацію та змусити чинні юридичні норми працювати на практиці, Міністерство оборони розробило спеціальний законопроєкт. Керівник відомства Михайло Федоров пояснив, що метою нового документа є не збільшення термінів ув'язнення чи вигадування нових покарань, а створення реалістичного та дієвого механізму притягнення до відповідальності, оскільки сьогодні правоохоронна і судова системи у цьому напрямі здебільшого бездіяльні.

Втім оновлені правила та реальні судові наслідки зачеплять тих бійців, які зважаться на такий крок після 12 червня.

Читайте також:

"Якщо ти вже після 12 червня підеш в СЗЧ, ми зараз будемо реєструвати закон, який посилить відповідальність. Точніше так скажемо, він не посилить відповідальність, якісь покарання, він зробить більш реалістичними ці механізми. Тому що сьогодні можна сказати, що вони здебільшого не діють. Тобто людина йде в СЗЧ і не має вироків суду. Вони з'являться, для цього потрібно прийняти законопроект, який буде зареєстрований від Міністерства оборони", — повідомив Михайло Федоров.

Новини.LIVE писали раніше, що парламент та військове командування запроваджують нові інструменти для вирішення проблеми СЗЧ у Силах оборони. Як повідомив народний обранець Руслан Горбенко, повернення таких бійців є звичною практикою для піхоти і в механізованих підрозділах вони складають до 10% особового складу, тоді як у дефіцитних високотехнологічних спеціальностях їх майже немає.

Наразі для військових, які здійснили СЗЧ до 11 червня 2026 року на 100 днів дали можливість повернутися до війська без кримінального покарання. Вони можуть звернутися до ЗСУ, НГУ чи ДССТ, написати рапорт, самостійно визначити бажану посаду та підрозділ для переведення і вже за сім днів офіційно поновити отримання заробітної плати.

Водночас 15 червня у Верховній Раді було офіційно зареєстровано альтернативний проєкт закону від нардепа Георгія Мазурашу, який пропонує закріпити пом'якшення відповідальності за СЗЧ на постійній основі для тих мобілізованих, які вже пройшли крізь важкі бої.