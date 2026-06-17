Звільнення зі служби почнеться наприкінці осені: Федоров пояснив схему

Міністр оборони Михайло Федоров. Фото: Міноборони України

Військовослужбовці, які воюють із 2022 року або довше, отримають можливість частково демобілізуватися вже з кінця цієї осені, причому указ президента про звільнення матиме вищу юридичну силу, ніж чинні контракти. Як заявив міністр оборони Михайло Федоров, черговість процесу визначатиметься тривалістю служби з 2014 року та кількістю бойових днів.

Про це Михайло Федоров розповів під час інтерв'ю для ТСН, цитує Новини.LIVE.

Військових почергово звільнятимуть зі служби

За його словами, розробка черговості базуватиметься на двох ключових критеріях: загальному часі перебування людини в армії, починаючи з 2014 року, та сумарній кількості бойових днів. Координувати та формувати графіки буде Генеральний штаб ЗСУ, який планує запустити для цього спеціальний цифровий калькулятор, за допомогою якого кожен захисник зможе самостійно дізнатися точний місяць свого звільнення.

Кількість людей, яких відпускатимуть щомісяця, залежатиме від інтенсивності бойових дій та темпів мобілізації у ворога. Глава Міноборони наголосив, що держава не має можливості демобілізувати одночасно всіх бійців призову 2022 року, щоб уникнути обвалу лінії фронту, оскільки саме на них зараз тримається війна. Водночас Федоров підкреслив, що військові не повинні залишатися заручниками системи, тому ця трансформація має дати їм гідне фінансове забезпечення та чіткі перспективи.

"Тобто, якщо ви, наприклад, з 2022 року, і у вас велика кількість бойових днів, то ви можете... вже бути звільнені зі служби указом президента наприкінці цього року. Ми не можемо відпустити відразу всіх, хто воює з 2022 року, інакше фронт просто обвалиться. На цих людях зараз тримається війна, вони є скелетом нашої армії. Але вони не повинні бути заручниками системи. Тож ми робимо цей перший етап трансформації, щоб дати їм надію, гроші і перспективу звільнення", — заявив міністр оборони.

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Для захисників, які повернуться до цивільного життя, передбачено обов'язковий імунітет від повторної мобілізації на шість місяців. Цей базовий термін відстрочки збільшуватиметься з врахуванням безпосереднього бойового досвіду. Кожен офіційно зафіксований день у боях додаватиме бійцю ще один додатковий день відпочинку.

Також міністр окремо звернувся до тих військових, які на тлі новин про майбутню демобілізацію вагаються, чи варто укладати новий контракт на 24 місяці через брак інформації про точні формули та списки. Затверджений урядовий механізм передбачає, що указ президента матиме абсолютний пріоритет над будь-якими іншими документами.

"Якщо ви воюєте з 2022 року, наприклад. І ви почули про те, що почнеться в якомусь форматі звільнення зі служби. Ви не знаєте, скільки людей буде звільняти, а яка формула, ви потрапите чи ні, ви можете підписати контракт на 24 місяці. І якщо ви потрапите, наприклад, в листопаді чи в грудні під звільнення, то дія указу президента буде мати першочергове значення, ви будете звільнені, незважаючи на те, що підписали цей контракт", — пояснив Михайло Федоров.

Новини.LIVE писали раніше, що українське військове командування шукає шляхи для вирішення проблеми тривалої служби громадян в умовах повномасштабної війни. Так нещодавно начальник Генерального штабу Андрій Гнатов в інтерв'ю виданню LIGA.net заявив, що в країні розробляються нормативні акти для майбутньої демобілізації. Для підвищення мотивації планується також оновити систему виплат і надбавок для фронтовиків.

Раніше влада висловлювала більш скептичну позицію через постійний тиск на фронті з боку росіян. На початку квітня представник оборонного комітету ВР Федір Веніславський констатував, що масове звільнення зі ЗСУ заблоковане через постійне поповнення в російських військ. За його даними, армія РФ на українських територіях збільшилася на 130 тисяч осіб порівняно з початком 2025 року і перевалила за позначку в 700 тисяч