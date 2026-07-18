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Головна Штаб Військові "Скелі" провели зачистку в Костянтинівці та підняли прапор України

Військові "Скелі" провели зачистку в Костянтинівці та підняли прапор України

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2026 18:56
ЗСУ зачистили Костянтинівку та підняли прапор у центрі міста — відео
Військові полку "Скеля" в Костянтинівці. Фото: кадр з відео

Українські військовослужбовці полку "Скеля" провели зачистку в Костянтинівці Донецької області. Вони підняли у центрі міста український прапор.

Про це повідомила пресслужба 425-го окремого штурмового полку "Скеля", передає Новини.LIVE.

Костянтинівка під контролем ЗСУ

Воїни опублікували відео, в якому показали, як проводять зачистку в Костянтинівці

Костянтинівка
Зачистка в Костянтинівці. Фото: кадр з відео 

Згодом захисники підняли український прапор у центрі міста.

ЗСУ в Костянтинівці
Воїн з прапором України у Костянтинівці. Фото: кадр з відео 

Українські військові продовжують виконувати бойові завдання на цьому напрямку.

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Як писали Новини.LIVE з посиланням на 19-й армійський корпус, українські воїни продовжують утримувати Костянтинівку. Російські пропагандисти намагаються ширити повідомлення про захоплення міста.

Раніше аналітики ISW зазначали, що диктатор Росії Володимир Путін та вище командування російської армії значно перебільшили "правду" у своїх звітах стосовно Костянтинівки. Гучні заяви Москви не відповідають реальному стану справ на фронті.

ЗСУ Костянтинівка Полк Скеля
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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