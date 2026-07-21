ЗСУ уразили МіГ-29 і Панцир-С1 на аеродромі Халіно в Курській області

МІГ-29, Ураження "Панцир-С1", уражений МІГ-29. Фото: Reuters, скріншот з відео. Колаж: Новини.LIVE

Українські військові успішно атакували аеродром "Халіно" у Курській області Росії, де уразили винищувач МіГ-29 та зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1". Також Сили оборони завдали ударів по радіолокаційній станції, складах і пунктах управління безпілотниками окупантів.

Про результати бойової роботи повідомили Сили безпілотних систем та Генеральний штаб ЗСУ, передає Новини.LIVE.

Українські військові завдали серії успішних ударів по цілях РФ

15-та окрема бригада артилерійської розвідки "Чорний ліс" провела успішну операцію на аеродромі "Халіно" у Курській області Росії.

Унаслідок удару було уражено російський винищувач МіГ-29 та зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".

"Далі буде. Слава Україні!" — зазначили українські військові, повідомляючи про результати операції.

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Окрім цього, 20 липня та в ніч проти 21 липня Сили оборони України завдали ударів по низці інших важливих військових об'єктів російських окупантів.

Зокрема, в районі Хорлів на Херсонщині українські захисники уразили радіолокаційну станцію "Буссоль-С", яка використовується для виявлення та супроводу морських цілей.

Також під удари потрапили три склади боєприпасів і матеріально-технічного забезпечення противника на Донеччині, Луганщині та в Курській області РФ.

Крім того, українські військові атакували три пункти управління безпілотними літальними апаратами окупантів у районах Кам'янського, Комара та села Запоріжжя на тимчасово окупованій території Донецької області.

Інформація про уражені об'єкти РФ. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Новини.LIVE писали, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав один із найнапруженіших напрямків фронту — Костянтинівський. Під час зустрічі військові обговорили подальше посилення ролі безпілотних систем у бойових діях. Їх активніше застосування має забезпечити більший вогневий вплив по військах РФ та знизити загрози для українських військовослужбовців.

Новини.LIVE інформували, що українські військовослужбовці полку "Скеля" провели зачистку в Костянтинівці Донецької області. Після виконання завдання бійці підняли прапор України у центрі міста.