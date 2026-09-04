ППО України за серпень знищила понад 50 тисяч дронів тактичного рівня

Український військовий. Фото: 58 ОМПБр ім. І.Виговського

Російські окупанти упродовж серпня масовано атакували Україну різними типами озброєння. Українська протиповітряна оборона ефектно відбивала удари. Зокрема, воїнам вдалося знешкодити понад 50 000 безпілотників тактичного рівня.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ, передає Новини.LIVE.

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Робота ППО України у серпні

Силами оборони у серпні знищено понад 4 600 повітряних цілей. Загалом ППО знешкодила:

25 крилатих ракет Х-101;

одну балістичну ракету "Іскандер-М/KN-23";

вісім крилатих ракет "Калібр";

21 керовану авіаційну ракету Х-59/69;

чотири крилаті ракет "Іскандер-К";

пʼять протикорабельних ракет "Онікс";

101 S8000 "Бандероль";

1 876 ударних БпЛА типу Shahed-131/136;

1 460 ударних БпЛА типу Shahed-238;

1 031 розвідувальний БпЛА;

820 БпЛА "Lancet".

Авіація Повітряних сил здійснила понад 1 900 літаковильотів — понад 1 400 на винищувальне авіаційне прикриття, а також близько 300 на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Повітряні сили ЗСУ, у ніч проти 4 вересня українські воїни знешкодили 103 російські дрони. Загалом противник запускав 121 БпЛА та одну ракету Х-31П.

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