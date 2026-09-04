Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіДім та городВійськова економікаШтабТехноШоу-бізнес --Ментальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаСпортПолітикаМобілізаціяОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоСаморозвитокСтильГроші ЗСУПромоНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноКулінаріяНовини дняШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Штаб Росія запустила 121 дрон по Україні: ППО ліквідувала не всі цілі

Росія запустила 121 дрон по Україні: ППО ліквідувала не всі цілі

Ua ru
4 вересня 2026 10:51
Росія запустила 121 дрон і ракету Х-31П: наслідки обстрілу 4 вересня
Пілот винищувача ПС ЗСУ. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Українські оборонці неба знешкодили 103 російські дрони під час нічної атаки з 3 на 4 вересня. Загалом росіяни випустили 121 безпілотник різних типів та одну ракету Х-31П. Хоча більшість цілей знищено, зафіксовано кілька влучань. В деяких регіонах України досі триває повітряна тривога.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані Повітряних сил ЗСУ.

Реклама

Результати роботи ППО 4 вересня

Станом на ранок 4 вересня ворожа атака, яка розпочалася ще о 18:00 напередодні, ще досі триває. 

Успішну бойову роботу на півночі, півдні, сході та в центрі держави забезпечили мобільні вогневі групи, підрозділи РЕБ, авіація, зенітні ракетні війська та оператори безпілотних систем. На жаль, було зафіксовано прямі влучання ворожих засобів на 15 локаціях, а ще у шести місцях впали уламки збитих апаратів.

null
Статистика збиття 4 вересня. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Цього разу для удару Росія використала керовану авіаційну ракету Х-31П, яку випустили з акваторії Чорного моря. Також окупанти спрямували на українські міста 121 безпілотник.

Читайте також:

Загарбники масовано застосували апарати типу Shahed, причому близько половини з них були оснащені реактивними двигунами. Також у повітряному просторі фіксувалися дрони "Гербера", S8000 Бандероль та спеціальні безпілотники-імітатори "Пародія", які противник використовує для виснаження української протиповітряної оборони.

Запуски цієї хвилі безпілотників здійснювалися з п'яти різних напрямків. Ворог підіймав апарати з території Росії та з тимчасово окупованих територій України.

Новини.LIVE повідомляли, що 3 вересня, на засіданні Ставки верховного головнокомандувача обговорили, як захиститися від російських реактивних "Шахедів". Володимир Зеленський поставив завдання швидко налагодити випуск власних дронів-перехоплювачів.

Також Володимир Зеленський поспілкувався з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Говорили про російську атаку на літак в аеропорту Лейпцига, посилення безпеки та нові партії німецької ППО, які мають приїхати в Україну вже у вересні.

обстріли ППО дрони Повітряні Сили ЗСУ
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації