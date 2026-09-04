Росія запустила 121 дрон і ракету Х-31П: наслідки обстрілу 4 вересня

Пілот винищувача ПС ЗСУ. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Українські оборонці неба знешкодили 103 російські дрони під час нічної атаки з 3 на 4 вересня. Загалом росіяни випустили 121 безпілотник різних типів та одну ракету Х-31П. Хоча більшість цілей знищено, зафіксовано кілька влучань. В деяких регіонах України досі триває повітряна тривога.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані Повітряних сил ЗСУ.

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Результати роботи ППО 4 вересня

Станом на ранок 4 вересня ворожа атака, яка розпочалася ще о 18:00 напередодні, ще досі триває.

Успішну бойову роботу на півночі, півдні, сході та в центрі держави забезпечили мобільні вогневі групи, підрозділи РЕБ, авіація, зенітні ракетні війська та оператори безпілотних систем. На жаль, було зафіксовано прямі влучання ворожих засобів на 15 локаціях, а ще у шести місцях впали уламки збитих апаратів.

Статистика збиття 4 вересня. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Цього разу для удару Росія використала керовану авіаційну ракету Х-31П, яку випустили з акваторії Чорного моря. Також окупанти спрямували на українські міста 121 безпілотник.

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Загарбники масовано застосували апарати типу Shahed, причому близько половини з них були оснащені реактивними двигунами. Також у повітряному просторі фіксувалися дрони "Гербера", S8000 Бандероль та спеціальні безпілотники-імітатори "Пародія", які противник використовує для виснаження української протиповітряної оборони.

Запуски цієї хвилі безпілотників здійснювалися з п'яти різних напрямків. Ворог підіймав апарати з території Росії та з тимчасово окупованих територій України.

Новини.LIVE повідомляли, що 3 вересня, на засіданні Ставки верховного головнокомандувача обговорили, як захиститися від російських реактивних "Шахедів". Володимир Зеленський поставив завдання швидко налагодити випуск власних дронів-перехоплювачів.

Також Володимир Зеленський поспілкувався з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Говорили про російську атаку на літак в аеропорту Лейпцига, посилення безпеки та нові партії німецької ППО, які мають приїхати в Україну вже у вересні.