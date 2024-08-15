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Відстрочка від призову — як оформити догляд за родичем з інвалідністю

15 серпня 2024 14:09
Семен Дрозд - Редактор
Семен Дрозд
Редактор
Мобілізація в Україні — як отримати відстрочку по догляду за особою з інвалідністю
Догляд за інвалідом. Фото: pozovna.in.ua
Семен Дрозд - Редактор
Семен Дрозд
Редактор

Через війну, яку розв'язала Росія, в Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. В цей період військовозобов'язані чоловіки підлягають мобілізації. Але деякі особи мають право на відстрочку від призову.

Юристка Неля Романенко на порталі b2bconsult розповіла, які документи потрібні, щоб оформити відстрочку по догляду за близьким родичем з інвалідністю.

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Які документи потрібні для відстрочки по догляду

Експертка зазначила, що підстава для відстрочки від призову на військову службу передбачена пунктом 13 ч. 1 ст. 26 закону "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку":

— які мають одного із своїх батьків з інвалідністю I чи II групи або одного з батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю I чи II групи, за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов’язаними та відповідно до закону зобов’язані їх утримувати (крім випадків, якщо такі особи самі є особами з інвалідністю, потребують постійного догляду, перебувають під арештом (крім домашнього арешту), відбувають покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі). У разі відсутності невійськовозобов’язаних осіб здійснювати догляд за особою з інвалідністю I чи II групи може лише одна особа з числа військовозобов’язаних за вибором такої особи з інвалідністю.

Згідно з Порядком №560, до заяви про відстрочку від призову необхідно додати такі документи:

— свідоцтво про народження;

— довідка до акту огляду МСЕК або посвідчення;

— акт про встановлення факту здійснення особою догляду (постійного догляду) (додаток 8).

Романенко зауважила, що законом не вимагається підтвердження факту догляду, у той час, як підзаконний нормативно-правовий акт (Порядок №560) фактично встановлює додаткові вимоги до даної підстави для відстрочки — підтвердження догляду.

Юристка додала, що станом на сьогодні, Акт потрібен.

"Згідно Порядку №560, вказаний Акт робиться через ТЦК. Між тим, є випадки, коли Акт видавали органи місцевого самоврядування (соціальні служби). Доцільніше розпочати з них", — пояснила вона.

За її словами, документи слід подавати особисто, при цьому законом не передбачено особистої присутності (подача документів особисто).

"Є випадки, коли ТЦК приймають заяву на відстрочку з додатками поштою (рекомендований лист з описом вкладення). У цьому випадку потрібно завірити копії документів у нотаріуса. Найбільш пріоритетний варіант — подати документи, прибувши в ТЦК. Згідно Порядку №560, після подання заяви на відстрочку, Вас не можуть направити на ВЛК. Тим більше перед призовом кожного військовозобов`язаного мають бути перевірені підстави для відстрочки", — резюмувала Романенко.

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