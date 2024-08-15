Мобілізація в Україні — як отримати відстрочку по догляду за особою з інвалідністю

Експертка зазначила, що підстава для відстрочки від призову на військову службу передбачена пунктом 13 ч. 1 ст. 26 закону "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку":
— які мають одного із своїх батьків з інвалідністю I чи II групи або одного з батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю I чи II групи, за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов’язаними та відповідно до закону зобов’язані їх утримувати (крім випадків, якщо такі особи самі є особами з інвалідністю, потребують постійного догляду, перебувають під арештом (крім домашнього арешту), відбувають покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі). У разі відсутності невійськовозобов’язаних осіб здійснювати догляд за особою з інвалідністю I чи II групи може лише одна особа з числа військовозобов’язаних за вибором такої особи з інвалідністю.
Згідно з Порядком №560, до заяви про відстрочку від призову необхідно додати такі документи:
— свідоцтво про народження;
— довідка до акту огляду МСЕК або посвідчення;
— акт про встановлення факту здійснення особою догляду (постійного догляду) (додаток 8).
Романенко зауважила, що законом не вимагається підтвердження факту догляду, у той час, як підзаконний нормативно-правовий акт (Порядок №560) фактично встановлює додаткові вимоги до даної підстави для відстрочки — підтвердження догляду.
Юристка додала, що станом на сьогодні, Акт потрібен.
"Згідно Порядку №560, вказаний Акт робиться через ТЦК. Між тим, є випадки, коли Акт видавали органи місцевого самоврядування (соціальні служби). Доцільніше розпочати з них", — пояснила вона.
За її словами, документи слід подавати особисто, при цьому законом не передбачено особистої присутності (подача документів особисто).
"Є випадки, коли ТЦК приймають заяву на відстрочку з додатками поштою (рекомендований лист з описом вкладення). У цьому випадку потрібно завірити копії документів у нотаріуса. Найбільш пріоритетний варіант — подати документи, прибувши в ТЦК. Згідно Порядку №560, після подання заяви на відстрочку, Вас не можуть направити на ВЛК. Тим більше перед призовом кожного військовозобов`язаного мають бути перевірені підстави для відстрочки", — резюмувала Романенко.