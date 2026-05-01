Зростання виплат і нові контракти: Зеленський анонсував реформу армії

Президент України Володимир Зеленський оголосив про початок масштабної реформи армія. У квітні вже були погоджені ключові напрями змін, а протягом травня мають затвердити всі деталі.

Грошове забезпечення

Зеленський розповів, що перші результати реформи очікуються вже в перший місяць її впровадження — зокрема у сфері фінансового забезпечення військових.

Передусім йдеться про суттєве підвищення грошового забезпечення. За словами президента, розмір виплат залежатиме від участі у бойових діях, досвіду та ефективності військовослужбовця. Мінімальний рівень для тилових посад має становити не менше ніж 30 тисяч гривень, тоді як для військових на передовій суми будуть значно вищими. Окремо планують підвищити виплати для командирів, сержантів та офіцерів.

Впровадження нових конрактів

"Особлива увага — піхотинцям. Український піхотинець, який тримає на собі лінію фронту, має відчувати, що наша держава реально його поважає", — наголосив глава держави.

Він доручив забезпечити впровадження спеціальних контрактів саме для піхотинців із виплатами в рамках 250-400 тисяч гривень у залежності від виконання бойових завдань.

Зміни до комплектації підрозділів

Також реформа передбачає зміну підходів до комплектування підрозділів і управління особовим складом. Зокрема, планується посилити контрактну систему у Силах оборони, що дозволить визначити чіткі терміни служби та розпочати поетапне звільнення раніше мобілізованих військових.

"Доручив військовому командуванню та міністру оборони України обговорити реалізацію реформи з нашими бойовими командирами та врахувати їхні пропозиції в роботі над деталями реформи. На наступний тиждень очікую доповідь по конкретних кроках у реалізації реформи, зокрема щодо графіка підвищених виплат, починаючи з червня, та системи оновлених контрактів", — сказав Володимир Зеленський.

