Рост выплат и новые контракты: Зеленский анонсировал реформу армии

Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале масштабной реформы армии. В апреле уже были согласованы ключевые направления изменений, а в течение мая должны утвердить все детали.

Об этом сообщает Владимир Зеленский.

Денежное обеспечение

Зеленский рассказал, что первые результаты реформы ожидаются уже в первый месяц ее внедрения — в частности в сфере финансового обеспечения военных.

Прежде всего речь идет о существенном повышении денежного обеспечения. По словам президента, размер выплат будет зависеть от участия в боевых действиях, опыта и эффективности военнослужащего. Минимальный уровень для тыловых должностей должен составлять не менее 30 тысяч гривен, тогда как для военных на передовой суммы будут значительно выше. Отдельно планируют повысить выплаты для командиров, сержантов и офицеров.

Внедрение новых контрактов

"Особое внимание — пехотинцам. Украинский пехотинец, который держит на себе линию фронта, должен чувствовать, что наше государство реально его уважает", — подчеркнул глава государства.

Он поручил обеспечить внедрение специальных контрактов именно для пехотинцев с выплатами в рамках 250-400 тысяч гривен в зависимости от выполнения боевых задач.

Изменения в комплектации подразделений

Также реформа предусматривает изменение подходов к комплектованию подразделений и управления личным составом. В частности, планируется усилить контрактную систему в Силах обороны, что позволит определить четкие сроки службы и начать поэтапное увольнение ранее мобилизованных военных.

"Поручил военному командованию и министру обороны Украины обсудить реализацию реформы с нашими боевыми командирами и учесть их предложения в работе над деталями реформы. На следующей неделе ожидаю доклад по конкретным шагам в реализации реформы, в частности по графику повышенных выплат, начиная с июня, и системы обновленных контрактов", — сказал Владимир Зеленский.

Как писали Новини.LIVE, ВСУ поразили российские самолеты на расстоянии около 1700 км. Речь идет об истребителях Су-57, а также истребителе-бомбардировщике Су-34.

Также мы писали, что в Украине испытали новые типы FPV-дронов. Советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что скоро они поступят на фронт.