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Зниження мобілізаційного віку — ЗМІ дізналися плани Генштабу

30 листопада 2024 14:14
Анастасія Постоєнко - Редактор
Зниження мобілізаційного віку до 18 років — якої думки про це у Генштабі ЗСУ
Працівники ТЦК у школі. Фото: Львівський ТЦК та СП
Анастасія Постоєнко - Редактор

 

Генеральний штаб Збройних сил Україн наразі не консультується та не проводить нарад з питань щодо зниження мобілізаційного віку. Йдеться про граничний вік з 25 до 18 років.

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Про це повідомляє hromadske з посиланням на власне джерело у Генштабі ЗСУ.

В Україні наразі не планують знижувати мобілізаційний вік

Анонімне джерело розповіло журналістам, що у Генштабі ЗСУ жодного разу не було розмов про зниження нижньої межі мобілізаційного віку.

Згідно із чинним законодавством граничний мобілізаційний вік в Україні для військовозобов'язаних становить від 25 до 60 років. Зазначимо, що пів року тому нижня позначка становила 27 років, проте новоприйнятий закон понизив до 25. 

Дискусії про зниження мобілізаційного віку в Україні

Нещодавно у західних ЗМІ заявили, що США нібито тисне на Україну з вимогою знизити мобілізаційний вік державі до 18 років, щоб посилити оборонний сектор у протистоянні Росії. 

Заява викликала бурхливі дискусії. Так навіть радник президента Зеленського Дмитро Литвин заявив, що в ЗСУ вистачає людей, проте, критично бракує зброї та забезпечення.

Згодом таку ж думку висловив й Президент України Володимир Зеленський, який сказав, що партнери мають допомагати більше зброєю.

А голова підкомітету комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський висловився щодо того, коли депутати розглянуть законопроєкт про зниження мобілізаційного віку. 

На додаток у ЗМІ анонімне джерело в командуванні ЗСУ повідомило, що зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років і так допомогло значно посилити військо України. 

закон Генштаб ЗСУ мобілізація військовозобов'язані призовник

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