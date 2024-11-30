Зниження мобілізаційного віку до 18 років — якої думки про це у Генштабі ЗСУ

Зниження мобілізаційного віку — ЗМІ дізналися плани Генштабу
Генеральний штаб Збройних сил Україн наразі не консультується та не проводить нарад з питань щодо зниження мобілізаційного віку. Йдеться про граничний вік з 25 до 18 років.
Про це повідомляє hromadske з посиланням на власне джерело у Генштабі ЗСУ.
В Україні наразі не планують знижувати мобілізаційний вік
Анонімне джерело розповіло журналістам, що у Генштабі ЗСУ жодного разу не було розмов про зниження нижньої межі мобілізаційного віку.
Згідно із чинним законодавством граничний мобілізаційний вік в Україні для військовозобов'язаних становить від 25 до 60 років. Зазначимо, що пів року тому нижня позначка становила 27 років, проте новоприйнятий закон понизив до 25.
Дискусії про зниження мобілізаційного віку в Україні
Нещодавно у західних ЗМІ заявили, що США нібито тисне на Україну з вимогою знизити мобілізаційний вік державі до 18 років, щоб посилити оборонний сектор у протистоянні Росії.
Заява викликала бурхливі дискусії. Так навіть радник президента Зеленського Дмитро Литвин заявив, що в ЗСУ вистачає людей, проте, критично бракує зброї та забезпечення.
Згодом таку ж думку висловив й Президент України Володимир Зеленський, який сказав, що партнери мають допомагати більше зброєю.
А голова підкомітету комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський висловився щодо того, коли депутати розглянуть законопроєкт про зниження мобілізаційного віку.
На додаток у ЗМІ анонімне джерело в командуванні ЗСУ повідомило, що зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років і так допомогло значно посилити військо України.
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