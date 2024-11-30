Снижение мобилизационного возраста до 18 лет — каково мнение об этом в Генштабе ВСУ

Снижение мобилизационного возраста — СМИ узнали планы Генштаба
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины пока не консультируется и не проводит совещаний по снижению мобилизационного возраста. Речь идет о предельном возрасте с 25 до 18 лет.
Об этом сообщает hromadske со ссылкой на собственный источник в Генштабе ВСУ.
В Украине пока не планируют снижать мобилизационный возраст
Анонимный источник рассказал журналистам, что в Генштабе ВСУ ни разу не было разговоров о снижении нижней границы мобилизационного возраста.
Согласно действующему законодательству предельный мобилизационный возраст в Украине для военнообязанных составляет от 25 до 60 лет. Отметим, что пол года назад нижняя отметка составила 27 лет, однако принятый закон снизил до 25 лет.
Дискуссии о снижении мобилизационного возраста в Украине
Недавно в западных СМИ заявили, что США якобы давят на Украину с требованием снизить мобилизационный возраст государству до 18 лет, чтобы усилить оборонный сектор в противостоянии России.
Заявление вызвало бурные дискуссии. Так даже советник президента Зеленского Дмитрий Литвин заявил, что в ВСУ хватает людей, однако критически не хватает оружия и обеспечения.
Впоследствии такое же мнение высказал и Президент Украины Владимир Зеленский, который сказал, что партнеры должны помогать больше оружием.
А председатель подкомитета комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский высказался по поводу того, когда депутаты рассмотрят законопроект о снижении мобилизационного возраста.
Вдобавок в СМИ анонимный источник в командовании ВСУ сообщил, что снижение мобилизационного возраста с 27 до 25 лет и так помогло значительно усилить войско Украины.
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