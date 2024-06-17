Резерв+ не функціонує як електронний кабінет — адвокат

Інтерфейс додатка Резерв+. Фото: УНІАН

Наразі система "Резерв+" ще не функціонує як електронний кабінет. Інформація у додатку поки що не має юридичної сили.

Про це розповів адвокат Ярослав Жукровський в етері Українського радіо.

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Коли додаток "Резерв+" функціонуватиме як електронний кабінет

Адвокат зазначає, що, відповідно до Постанови Кабміну №559 від 16 травня 2024 року, військово-обліковий документ може бути паперовим. З 18 травня видача військових квитків у вигляді книжечки припиняється.

Жукровський також додав, що ця ж постанова визначила електронний військово-обліковий документ.

"Чи є "Резерв+" електронним кабінетом? Станом на сьогодні — ні. Але з часом, коли такий кабінет буде, електронний документ та паперовий матимуть однакову юридичну силу. Це так само як в "Дії" є паспорт", — пояснює адвокат.

Він також розповів про він-код, який нещодавно почали вклеювати у військовий квиток.

"Якщо він вклеєний, то це означає, що інформація про нього є в єдиному реєстрі. Вклеювати почали недавно, тому й виник ажіотаж. Якщо військовозобов’язаний не має такого штрих-коду, то він порушує правила військового обліку. Тоді його запрошують проїхати у ТЦК, щоби уточнити та оновити свої дані", — каже він.

Втім, за його словами, йому поки що не доводилося бачити працівників ТЦК зі сканером для зчитування цього штрих-коду.

Раніше у Міноборони підтвердили, що поки мобільний додаток "Резерв+" не є офіційним документом. Але ближче до кінця червня у додатку з'явиться нова функція — генератор QR-коду, після підтвердження оновлення персональних даних. З таким кодом електронний документ стане офіційним.

Крім того, експерт з кібербезпеки також розповів, чому Резерв+ не вписується у законодавство і які можуть бути юридичні наслідки за користування цим застосунком.