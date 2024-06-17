Когда в Украине появится QR-код в приложении "Резерв+"

Приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

В Украине во вторник, 18 июня, появится QR-код в приложении "Резерв+". Отсканировав его, сотрудники территориальных центров комплектования и полицейские смогут получить информацию о статусе гражданина как военнообязанного, призывника или резервиста.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета" в понедельник, 17 июня.

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QR-код в приложении "Резерв+"

Вскоре военнообязанные украинцы получат электронный военно-учетный документ. Он будет отображаться в приложении на смартфоне пользователя. Документ будет содержать проверенные данные из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг".

В настоящее время военнообязанным присваивают в военно-учетном документе идентификационный код в форме штрихкода (VIN-код).

Сканируя QR-код с е-ВОД со смартфона в реальном времени, уполномоченное лицо сможет получить подтверждение актуальности данных заявителя.

Е-ВОД формируется на бесплатной основе по желанию лица после прохождения им электронной идентификации и аутентификации.

Напомним, спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин заявил, что в Украине в приложении для обновления военно-учетных данных "Резерв+" вскоре появится QR-код. Его можно использовать вместо бумажного учетного документа.

Ранее заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко сообщила, что с 18 июня в приложении "Резерв+" появится электронный военно-учетный документ. Это новшество позволит гражданам Украины легко подтвердить обновление своих данных.