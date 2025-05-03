Жорін прокоментував контракт на службу в ЗСУ для громадян 60+

Заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін. Фото: Жорін/Telegram

Заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін прокоментував ініціативу впровадити контракт на військову службу для громадян, яким більш як 60 років. Військовий вважає, що вік не стане перешкодою.

Про це Жорін заявив в ефірі Вечір.LIVE.

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Заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін підтримує впровадження контракту для людей, яким понад 60 років. Однак, на його думку, мають бути прописані чіткі правила щодо обмежень.

Він зазначив, що залучення громадян віком 60+ до служби в армії дозволить використовувати їхній професійний досвід в інших сферах. Проте, за його словами, варто обмежувати їх в участі у бойових діях.

"Насправді якщо ми чітко пропишемо обмеження у цьому законі, то це абсолютно нормально і має сенс. Тобто якщо ми вкажемо, що у цьому віці за добровільним бажанням людина може піти на контракт, але за певним переліком фаху та професій, де вони необхідні — у такому випадку так", — сказав Жорін, коментуючи контракт для українців 60+.

Він пояснив, що серед цих людей дійсно є певна кількість, які себе і фізично, і психічно нормально відчувають. І при цьому ще мають величезний професійний досвід по різних напрямках, які теж потрібні в армії.

"Якщо ж ми говоримо про бойові задачі або бойове управління, то, безумовно, у цьому плані їх треба обмежувати. Тому я "за" двома руками, якщо це буде чітко прописано, на які посади й напрямки вони можуть йти на контракт, а на які не можуть. Якщо це будуть дійсно професійні люди і навіть якщо їм за 60 років, то не бачу проблеми, якщо вони свою професію та досвід будуть використовувати в армії на користь", — резюмував Жорін.

Нагадаємо, що нещодавно нардепи зареєстрували законопроєкт, який передбачає можливість для громадян віком 60+ років добровільно підписувати контракти із Силами оборони України.

Зокрема, ми інформували, що в Україні планують впровадити контракти для громадян, яким понад 60 років.