Жорин прокомментировал контракт на службу в ВСУ для граждан 60+

Заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин. Фото: Жорин/Telegram

Заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин прокомментировал инициативу внедрить контракт на военную службу для граждан, которым более 60 лет. Военный считает, что возраст не станет препятствием.

Об этом Жорин заявил в эфире Вечір.LIVE.

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Заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин поддерживает внедрение контракта для людей, которым более 60 лет. Однако, по его мнению, должны быть прописаны четкие правила относительно ограничений.

Он отметил, что привлечение граждан в возрасте 60+ к службе в армии позволит использовать их профессиональный опыт в других сферах. Однако, по его словам, стоит ограничивать их в участии в боевых действиях.

"На самом деле если мы четко пропишем ограничения в этом законе, то это абсолютно нормально и имеет смысл. То есть если мы укажем, что в этом возрасте по добровольному желанию человек может пойти на контракт, но по определенному перечню специальности и профессий, где они необходимы — в таком случае да", — сказал Жорин, комментируя контракт для украинцев 60+.

Он объяснил, что среди этих людей действительно есть определенное количество, которые себя и физически, и психически нормально чувствуют. И при этом еще имеют огромный профессиональный опыт по разным направлениям, которые тоже нужны в армии.

"Если же мы говорим о боевых задачах или боевом управлении, то, безусловно, в этом плане их надо ограничивать. Поэтому я "за" двумя руками, если это будет четко прописано, на какие должности и направления они могут идти на контракт, а на какие не могут. Если это будут действительно профессиональные люди и даже если им за 60 лет, то не вижу проблемы, если они свою профессию и опыт будут использовать в армии на пользу", — резюмировал Жорин.

Напомним, что недавно нардепы зарегистрировали законопроект, который предусматривает возможность для граждан в возрасте 60+ лет добровольно подписывать контракты с Силами обороны Украины.

В частности, мы информировали, что в Украине планируют внедрить контракты для граждан, которым более 60 лет.