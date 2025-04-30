Контракт для українців 60+ — у Раді зареєстрували новий законопроєкт

В Україні планують впровадити контракти для громадян 60+ — деталі
В Україні планують впровадити контракт для осіб віком 60+. У Верховній Раді зареєстрували відповідний законопроєкт.
Про це повідомив нардеп Роман Костенко у Facebook у середу, 30 квітня.
Контракти для громадян 60+
Законопроєкт №13229 надасть право українцям 60+ добровільно підписувати контракти для проходження військової служби.
Костенко зазначив, що це відповідь на запит суспільства, оскільки багато мотивованих та досвідчених людей хочуть бути корисними, однак законодавство обмежує їх в цьому.
"Законопроєкт передбачає надання можливості підписувати однорічні контракти особам віком 60+ під час воєнного стану за згодою командира частини. Для офіцерів віком 60+ потрібно буде отримати ще й додаткове погодження від Генерального штабу ЗСУ. Ми маємо використовувати потенціал усіх, хто готовий боротися за перемогу", — наголосив нардеп.
Нагадаємо, адвокат Юрій Айвазян повідомив, що проходження військово-лікарської комісії не є обовʼязковим для оформлення або продовження відстрочки від мобілізації.
Крім того, повістка, яку залишили в поштовій скриньці, не вважається законно врученою. Внаслідок цього її можна ігнорувати.
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