Контракт для українців 60+ — у Раді зареєстрували новий законопроєкт

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

В Україні планують впровадити контракт для осіб віком 60+. У Верховній Раді зареєстрували відповідний законопроєкт.

Про це повідомив нардеп Роман Костенко у Facebook у середу, 30 квітня.

Реклама

Читайте також:

Контракти для громадян 60+

Законопроєкт №13229 надасть право українцям 60+ добровільно підписувати контракти для проходження військової служби.

Законопроєкт №13229. Фото: скриншот

Костенко зазначив, що це відповідь на запит суспільства, оскільки багато мотивованих та досвідчених людей хочуть бути корисними, однак законодавство обмежує їх в цьому.

"Законопроєкт передбачає надання можливості підписувати однорічні контракти особам віком 60+ під час воєнного стану за згодою командира частини. Для офіцерів віком 60+ потрібно буде отримати ще й додаткове погодження від Генерального штабу ЗСУ. Ми маємо використовувати потенціал усіх, хто готовий боротися за перемогу", — наголосив нардеп.

Допис Костенка. Фото: скриншот

Нагадаємо, адвокат Юрій Айвазян повідомив, що проходження військово-лікарської комісії не є обовʼязковим для оформлення або продовження відстрочки від мобілізації.

Крім того, повістка, яку залишили в поштовій скриньці, не вважається законно врученою. Внаслідок цього її можна ігнорувати.