Жителька Тернополя переправила за кордон чотирьох військовозобов'язаних — яке покарання їй загрожує

Затримана жінка, яка допомагала ухилянтам. Фото: Тернопільська обласна прокуратура

Жительку Тернополя судитимуть за незаконне переправлення через державний кордон України чотирьох ухилянтів (частина друга статті 332 Кримінального кодексу України). Аби допомогти військовозобов'язаним потрапити за кордон, фігурантка діяла від імені благодійного фонду.

Про це в четвер, 9 січня, повідомили у прес-службі Тернопільської обласної прокуратури.

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За даними слідства, обвинувачена, маючи доступ до печатки благодійного фонду через особисті зв'язки з його директором, підготувала від імені громадської організації до ОВА листи із проханням надати дозвіл на перетин державного кордону України чотирьом військовозобов'язаним водіям. Жінка зазначила нібито ці чоловіки перевозять медичні вантажі та вантажі гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ. Документи вона засвідчила від імені директора фонду, скріпивши відтиском його печатки. Отримавши відповідні дозволи та інструктаж, четверо військовозобов'язаних у січні 2023 року перетнули пункт пропуску "Краківець" на кордоні з Республікою Польща. В Україну вони більше не повернулися.

Наразі прокурори завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. Жінці загрожує від трьох до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, 28-річний житель Чернівецької області намагався переправити за кордон трьох молодиків. За вчинене він проведе сім років за ґратами.

Також ми повідомляли, що прикордонники викрили неподалік Тиси двох підлітків. Неповнолітні намагалися на гумовому човні переправити через Тису чоловіка.