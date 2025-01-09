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Чоловік хотів переправити ухилянтів у Молдову — що вирішив суд

9 січня 2025 01:32
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Як суд покарав жителя Буковини за організацію переправлення військовозобов'язаних за кордон
Затримані ухилянти та переправник. Фото: Чернівецька обласна прокуратура
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Чернівецькій області 28-річний молодик організував незаконне переправлення військовозобов'язаних через державний кордон України. За такий вчинок його притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це у вівторок, 7 січня, повідомили у пресслужбі Чернівецької обласної прокуратури.

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Деталі справи

За даними прокуратури, фігурант під час дії воєнного стану за шість із половиною тисяч євро організував незаконне переправлення за кордон трьом чоловікам віком від 25 до 27 років із Чернівецької, Тернопільської та Харківської області. Утекти з України ухилянти намагалися у квітні 2024 року. За кордон вони планували потрапити, сховавшись у багажному відсіку мікроавтобуса, який прямував до Молдови, однак їх викрили правоохоронці.

Рішення суду

Обвинувачений свою провину не визнав, однак прокурори надали достатньо доказів, які підтвердили його причетність до злочину. Порушника засудили до сімох років позбавлення волі. До набуття вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, у Львові винесли вирок військовослужбовцю-псевдомінеру. Чоловік поширював неправдиву інформацію про загрозу вибуху на залізничному вокзалі та в одному з отелів. За це його засудили до позбавлення волі.

Також ми повідомляли про вирок для подружньої пари, яка виготовляла й поширювала дитячу порнографію, розбещувала неповнолітніх і ґвалтувала одну із своїх доньок. За вчинене чоловік і жінка проведуть за ґратами 15 років.

суд Чернівецька область військовозобов'язані ухилянти виїзд за кордон судові рішення

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