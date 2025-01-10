Жительница Тернополя переправила за границу четырех военнообязанных — какое наказание ей грозит

Задержанная женщина, которая помогала уклонистам. Фото: Тернопольская областная прокуратура

Жительницу Тернополя будут судить за незаконную переправку через государственную границу Украины четырех уклонистов (часть вторая статьи 332 Уголовного кодекса Украины). Чтобы помочь военнообязанным попасть за границу, фигурантка действовала от имени благотворительного фонда.

Об этом в четверг, 9 января, сообщили в пресс-службе Тернопольской областной прокуратуры.

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По данным следствия, обвиняемая, имея доступ к печати благотворительного фонда через личные связи с его директором, подготовила от имени общественной организации в ОВА письма с просьбой предоставить разрешение на пересечение государственной границы Украины четырем военнообязанным водителям. Женщина отметила якобы эти мужчины перевозят медицинские грузы и грузы гуманитарной помощи для нужд ВСУ. Документы она заверила от имени директора фонда, скрепив оттиском его печати. Получив соответствующие разрешения и инструктаж, четверо военнообязанных в январе 2023 года пересекли пункт пропуска "Краковец" на границе с Республикой Польша. В Украину они больше не вернулись.

На данный момент прокуроры завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд. Женщине грозит от трех до пяти лет лишения свободы.

Напомним, 28-летний житель Черновицкой области пытался переправить за границу трех парней. За совершенное он проведет семь лет за решеткой.

Также мы сообщали, что пограничники разоблачили неподалеку Тисы двух подростков. Несовершеннолетние пытались на резиновой лодке переправить через Тису мужчину.