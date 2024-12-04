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На Волині військовий скоїв СЗЧ — як його покарав суд

4 грудня 2024 01:32
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Яке покарання суд обрав для військовослужбовця з Волині, який скоїв СЗЧ
Будівля Володимир-Волинського міського суду. Фото: vo.vl.court.gov.ua
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Уродженець села Жиричі Ковельського району Волинської області без дозволу командира залишив військову частину. За вчинене військовослужбовця притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Володимир-Волинський міський суд Волинської області ухвалив у понеділок, 25 листопада.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, у період із 5 травня 2022 року до 27 вересня 2024 року фігурант без поважних причин не був у війську, отже, не виконував службові обов'язки в умовах воєнного стану. Назавжди залишати службу чоловік не планував, однак, не отримавши від командира дозвіл на залишення військової частини, наважився на СЗЧ.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав свою провину, розкаявся та попросив суддю не карати його надто суворо. Бійцю засудили до п'яти років позбавлення волі, однак замінили це покарання одним роком іспитового строку.

Наразі рішення суду ще не набуло законної сили. Упродовж 30 днів від дня проголошення вироку його можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, у Хмельницькій області військовослужбовець відмовився виконувати наказ командира. Чоловік не схотів їхати до іншої військової частини, пояснивши це погіршенням здоров'я, хоча ВЛК визнала його придатним до служби. Бійцю призначили покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.

Також ми повідомляли, що на Буковині винесли вирок солдату, який самовільно залишив військову службу, поїхав додому та влаштувався на роботу. Чоловіка засудили до понад п'яти років ув'язнення.

суд Волинська область військовослужбовці СЗЧ військова служба судові рішення

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