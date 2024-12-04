Какое наказание суд избрал для женщины, которая хотела подкупить пограничника, чтобы тот разрешил ее сыну уехать в Польшу

Здание Жовковского районного суда Львовской области. Фото: gv.lv.court.gov.ua

Во Львовской области женщина предлагала пограничнику три тысячи долларов. За взятку она рассчитывала вывезти сына за границу.

Об этом говорится в приговоре, который Жолковский районный суд Львовской области вынес во вторник, 26 ноября.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, фигурантка 17 ноября вместе с сыном приехала в КПП "Рава-Русская". Понимая, что военнообязанному молодому человеку не позволят пересечь границу, она положила на стол руководителя группы инспекторов пограничного контроля три тысячи долларов, однако тот отказался взять эти деньги и вызвал полицейских.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемая полностью признала свою вину, а также попросила назначить ей минимальный штраф, поскольку зарабатывает 20 тысяч гривен, а все ее сбережения арестовали. Женщину признали виновной в предложении неправомерной выгоды (часть первая статьи 369 Уголовного кодекса Украины) и обязали к уплате 34 тысяч гривен штрафа. Также у нарушительницы изъяли три тысячи долларов, которыми она пыталась подкупить охранника госрубежей.

На данный момент приговор еще не вступил в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения его можно оспорить, подав апелляцию.

Напомним, в Харькове вынесли приговор пенсионерке из Изюма, которая передавала россиянам информацию о дислокации ВСУ. Женщина отказалась давать показания и не признала свою вину. Ее приговорили к 12 годам лишения свободы.

Также мы сообщали, что в Волынской области судили военнослужащего, который самовольно покинул воинскую часть и не возвращался на службу более двух лет. Суд назначил ему наказание в размере одного года испытательного срока.