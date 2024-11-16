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Зеленський відреагував на заяви про пів мільйона мобілізованих

16 листопада 2024 11:27
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Мобілізація в Україні — скільки осіб мобілізували після прийняття закону
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Суспільне
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Після затвердження у травні закону про мобілізацію кількість мобілізованих осіб недостатня. Інформація про 500 тисяч громадян — чутки.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю "Українському радіо" у суботу, 16 листопада.

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Нещодавно секретар РНБО Олександр Литвиненко заявив про те, що до ЗСУ планується призвати ще 160 тисяч осіб. Деякі ж волонтери зазначають про те, що Україні вже мобілізувала близько 500 тисяч осіб з моменту дії закону.

Зеленський у свою чергу не погодився із такими цифрами та був здивований заявами секретаря РНБО.

"Я не погоджуюся з цифрами, тут не можна говорити про точну цифру, тому що є питання завдання, якщо ви бачите, що не вистачає людей на фронті, це вам відповідь чи мобілізували сотні тисяч людей або не мобілізували", — зауважив Президент.

Він додав, що знає точну цифру мобілізованих осіб, але вона не достатня.

"Люди все ж таки найголовніше і дуже хочеться, щоб з такими кроками робилося все з розумом. Тому, якщо не вистачає, то ні які пів мільйона ніхто не мобілізував. Говорити точно цифру, я вважаю, неправильно. Тому я здивований секретарем РНБО, не знав, що він розповсюджує інформацію що було і що буде", — заявив глава держави.

Зеленський зазначив, що відсьогодні в Україні запрацюють переводи військовослужбовців між частинами.

"Військові дуже радіють, але потрібно дочекатися, хочеться, щоб практично воно запрацювало. Давайте подивимось результат", — підкреслив Президент.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що лідер Кремля Володимир Путін хоче домовлятися на капітуляційних умовах щодо України, але цього не буде. За словами Президента, переговори з Росією можливі лише тоді, коли Україна буде не сама і буде сильною.

Раніше ми писали про те, що є рішення для багатьох військових, які хочуть перевестись в інший підрозділ у ЗСУ. Кабінет Міністрів затвердив постанову.

Володимир Зеленський Україна військовий призов мобілізація війна в Україні військовозобов'язані

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