Переведення військових між частинами — Зеленський детально розповів

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський заявив, що є рішення для багатьох військових, які хочуть перевестись в інший підрозділ у Збройних силах України. За його словами, Кабінет Міністрів затвердив постанову.

Про це український лідер повідомив у вечірньому зверненні у вівторок, 12 листопада.

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Переведення військових між частинами

Глава держави зазначив, що технічно функціонал вже готовий, а Міноборони визначить, як стартуватиме система. Все працюватиме через застосунок "Армія+".

"Має бути чітка відповідь на кожен рапорт. Міністерство оборони має пояснити суспільству всі деталі: що на першому, тестовому етапі, що після повного запуску. Всі рішення військових командирів по рапортам будуть моніторитись, щоб не було необґрунтованих відмов. Алгоритм реагування на рапорт визначений", — розповів Зеленський.

За його словами, система повинна запрацювати саме так, як про це говорили з хлопцями на передовій та з представниками громадянського суспільства.

Зеленський доручив Міноборони та Генштабу доповісти, як поширити цю можливість на всі Сили оборони та безпеки, зокрема на Національну гвардію України та Прикордонну службу.

Нагадаємо, Зеленський повідомив, що уряд прийняв постанову, яка створює ефективний і прозорий механізм переведення військових між частинами. Він уточнив, що це стосується переведень за ініціативою самих військових.

Раніше глава держави розповів, що у Курській області Сили оборони України стримують 50 тисяч російських окупантів.