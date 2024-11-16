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Зеленский отреагировал на заявления о полумиллионе мобилизованных

16 ноября 2024 11:27
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Мобилизация в Украине — сколько человек мобилизовали после принятия закона
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Суспільне
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

После утверждения в мае закона о мобилизации количество мобилизованных лиц недостаточно. Информация о 500 тысячах граждан — слухи.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью "Украинскому радио" в субботу, 16 ноября.

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Недавно секретарь СНБО Александр Литвиненко заявил о том, что в ВСУ планируется призвать еще 160 тысяч человек. Некоторые же волонтеры отмечают о том, что Украина уже мобилизовала около 500 тысяч человек с момента действия закона.

Зеленский в свою очередь не согласился с такими цифрами и был удивлен заявлениями секретаря СНБО.

"Я не согласен с цифрами, здесь нельзя говорить о точной цифре, потому что есть вопрос задачи, если вы видите, что не хватает людей на фронте, это вам ответ или мобилизовали сотни тысяч людей или не мобилизовали", — отметил Президент.

Он добавил, что знает точную цифру мобилизованных лиц, но она не достаточна.

"Люди все же самое главное и очень хочется, чтобы с такими шагами делалось все с умом. Поэтому, если не хватает, то ни какие полмиллиона никто не мобилизовал. Говорить точно цифру, я считаю, неправильно. Поэтому я удивлен секретарем СНБО, не знал, что он распространяет информацию что было и что будет", — заявил глава государства.

Зеленский отметил, что с сегодняшнего дня в Украине заработают переводы военнослужащих между частями.

"Военные очень радуются, но нужно дождаться, хочется, чтобы практически оно заработало. Давайте посмотрим результат", — подчеркнул Президент.

Напомним, Зеленский заявил, что лидер Кремля Владимир Путин хочет договариваться на капитуляционных условиях для Украины, но этого не будет. По словам президента, переговоры с Россией возможны только тогда, когда Украина будет не сама и будет сильной.

Ранее мы писали о том, что есть решения для многих военных, желающих перевестись в другое подразделение в ВСУ. Кабинет Министров утвердил постановление.

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