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Зеленский объяснил, как бойцы смогут переводиться между частями

12 ноября 2024 20:26
Аркадий Пастула - Редактор
Перевод военных между частями — Зеленский подробно рассказал
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
Аркадий Пастула - Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть решение для многих военных, которые хотят перевестись в другое подразделение в Вооруженных силах Украины. По его словам, Кабинет Министров утвердил постановление.

Об этом украинский лидер сообщил в вечернем обращении во вторник, 12 ноября.

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Глава государства отметил, что технически функционал уже готов, а Минобороны определит, как будет стартовать система. Все будет работать через приложение "Армия+". 

"Должен быть четкий ответ на каждый рапорт. Министерство обороны должно объяснить обществу все детали: что на первом, тестовом этапе, что после полного запуска. Все решения военных командиров по рапортам будут мониториться, чтобы не было необоснованных отказов. Алгоритм реагирования на рапорт определен", — рассказал Зеленский.

По его словам, система должна заработать именно так, как об этом говорили с ребятами на передовой и с представителями гражданского общества. 

Зеленский поручил Минобороны и Генштабу доложить, как распространить эту возможность на все Силы обороны и безопасности, в частности на Национальную гвардию Украины и Пограничную службу.

Напомним, Зеленский сообщил, что правительство приняло постановление, создающее эффективный и прозрачный механизм перевода военных между частями. Он уточнил, что это касается переводов по инициативе самих военных.

Ранее глава государства рассказал, что в Курской области Силы обороны Украины сдерживают 50 тысяч российских оккупантов.

Украина Кабинет министров Владимир Зеленский война военные ВСУ

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