Війна в Україні — які причини СЗЧ у ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України

Випадки самовільного залишення частини військовими залежать від різних причин. Говорити про "нестерпні умови" в кожній бригаді не можна.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю "Українському радіо" у суботу, 16 листопада.

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Зеленський наголосив, що говорити про "нестерпні умови" в кожній бригаді не можна, адже бійці залишають навіть "ідеальні" військові частини.

"Є різні бригади, різна підготовка, різний моральний стан військових. Загально складно говорити про це. "Нестерпні умови". Наприклад, бригада, яка є, може так некоректно говорити, ідеальною: там нормальне навчання, відбір, атмосфера серед особового складу. І навіть в таких бригадах є моменти з СЗЧ, з дезертирством", — зазначив глава держави.

Він додав, що причин є безліч і виділити якусь основну неможливо.

"Це війна. Є час, є втомленість. Є людина боїться. Різні приклади. Ми не можемо сказати, що нестерпні умови в цій бригаді. Це несправедливо. Війна нестерпна в цілому. Але я не хотів би узагальнювати речі, пов'язані з СЗЧ тощо. Різні причини, різні люди, різне ставлення", — підкреслив Президент.

Зеленський зауважив, що в більшості українська армія сильна, а люди — героїчні.

"І розуміють, що таке мобілізація і що таке війна проти Росії. Або за Україну. Бо це вони проти нас воюють", — зазначив глава держави.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що після затвердження у травні закону про мобілізацію кількість мобілізованих осіб недостатня. За його словами, інформація про 500 тисяч громадян неправдива.

Раніше ми писали про те, що Президент України назвав умови переговорів із Росією. Зеленський наголосив на тому, що вони будуть можливі лише тоді, коли Україна буде не сама і буде сильною.